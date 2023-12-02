سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية التركية: نرحب بقرار مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
رحبت الخارجية التركية، في بيان، بـ"القرار التاريخي" لمجلس الأمن الدولي، بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 31 عاماً.
الخارجية التركية: نرحب بقرار مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
الخارجية التركية: سنواصل الوقوف دائماً إلى جانب شعب الصومال / صورة: AA
2 ديسمبر 2023

رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

وقالت الخارجية التركية في بيان، السبت: "نرحب بالقرار الذي اتُّخذ خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر/كانون الأول، برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992".

وأضاف البيان: "نتمنى أن يكون هذا القرار التاريخي إيذاناً بعهد جديد يزرع بذور السلام والازدهار والآمال القوية في مستقبل الصومال".

وأكد أن "تركيا ستواصل، كما هو الحال دائماً، الوقوف إلى جانب شعب الصومال ودعم الصومال في هذا العصر الجديد".

ومساء الجمعة، صوّت مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية لصالح قرار رفع حظر السلاح عن الصومال، بهدف "تخفيف تهديد حركة الشباب"

ويفرض مجلس الأمن حظر سلاح على الصومال منذ عام 1992 من أجل منع سقوط أسلحة الجيش وذخائره ومواد تصنيع القنابل في أيدي حركة الشباب.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة "الشباب" التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً تنظيم القاعدة الإرهابي وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us