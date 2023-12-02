رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

وقالت الخارجية التركية في بيان، السبت: "نرحب بالقرار الذي اتُّخذ خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر/كانون الأول، برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992".

وأضاف البيان: "نتمنى أن يكون هذا القرار التاريخي إيذاناً بعهد جديد يزرع بذور السلام والازدهار والآمال القوية في مستقبل الصومال".

وأكد أن "تركيا ستواصل، كما هو الحال دائماً، الوقوف إلى جانب شعب الصومال ودعم الصومال في هذا العصر الجديد".

ومساء الجمعة، صوّت مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية لصالح قرار رفع حظر السلاح عن الصومال، بهدف "تخفيف تهديد حركة الشباب"

ويفرض مجلس الأمن حظر سلاح على الصومال منذ عام 1992 من أجل منع سقوط أسلحة الجيش وذخائره ومواد تصنيع القنابل في أيدي حركة الشباب.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة "الشباب" التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً تنظيم القاعدة الإرهابي وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.