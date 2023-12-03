سياسة
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لدعمه الحرب على غزة.. مسلمون أمريكيون يتعهدون بعدم انتخاب بايدن في 2024
تعهّد زعماء مسلمون أمريكيون من 6 ولايات تُعَدّ حاسمة في انتخابات الرئاسة بحشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، في حين أنهم لم يستقرّوا بعدُ على دعم مرشح بديل في انتخابات 2024.
لدعمه الحرب على غزة.. مسلمون أمريكيون يتعهدون بعدم انتخاب بايدن في 2024
لدعمه الحرب على غزة.. مسلمون أمريكيون يتعهدون بعدم انتخاب بايدن في 2024. / صورة: AP
3 ديسمبر 2023

تعهّد زعماء مسلمون أمريكيون من ست ولايات متأرجحة، تُعَدّ حاسمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، لكنهم لم يستقرّوا بعدُ على دعم مرشح بديل في انتخابات 2024.

والولايات الست من بين الولايات القليلة التي أتاحت لبايدن الفوز في انتخابات 2020. وقد تؤدي معارضة مجتمعاتها المسلمة والعربية الأمريكية الكبيرة إلى تعقيد طريق الرئيس نحو الفوز بأصوات المجمع الانتخابي في العام المقبل.

وقال جيلاني حسين مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في مينيسوتا خلال مؤتمر صحفي بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان، عندما سُئل عن بدائل بايدن: "لا نملك خيارين، بل خيارات كثيرة".

وأضاف: "نحن لا ندعم (الرئيس السابق دونالد) ترمب"، مضيفاً أن الجالية المسلمة ستقرر كيفية إجراء مقابلات مع المرشحين الآخرين.

وبدأت ما تُسمّى حملة "التخلي عن بايدن" عندما طالب الأمريكيون المسلمون في مينيسوتا بايدن بأن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول. وامتدت الحملة إلى ميشيغان وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا وفلوريدا.

ويرفض المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الضغوط التي تطالب بوقف دائم للقتال. وكررت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أمس السبت قول بايدن إنّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال الأمريكيون المسلمون إنهم لا يتوقعون أن يعامل ترامب مجتمعهم بشكل أفضل إذا أعيد انتخابه، لكنهم رأوا أن حرمان بايدن من أصواتهم هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل السياسة الأمريكية.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كان الناخبون المسلمون سينقلبون ضد بايدن بشكل جماعي، لكن التحولات الصغيرة في الدعم يمكن أن تُحدِث فرقاً في الولايات التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل في عام 2020.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن شعبية بايدن بين الأمريكيين العرب انخفضت من أغلبية مريحة في عام 2020 إلى 17%.

وقد يكون ذلك حاسماً في ولاية مثل ميشيغان، حيث فاز بايدن بنسبة 2.8 نقطة مئوية ويمثل العرب الأمريكيون 5% من الأصوات، وفقاً للمعهد العربي-الأمريكي.

وقال طارق أمين، وهو طبيب يمثل الجالية المسلمة في ولاية ويسكونسن، إنه يوجد نحو 25 ألف ناخب مسلم في الولاية التي فاز فيها بايدن بنحو 20 ألف صوت.

وقال أمين: "سنغير التصويت وسنجعله متأرجحاً".

وفي ولاية أريزونا، حيث فاز بايدن بنحو 10500 صوت، قال الصيدلي حازم نصر الدين إنه يوجد أكثر من 25 ألف ناخب مسلم بالولاية وفقاً لمركز سياسات الهجرة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا سان دييغو.

وأضاف: "لن نقف مع رجل لوّث موجة زرقاء بقطرات دم حمراء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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