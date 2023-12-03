سياسة
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بريطانيا تعتزم إطلاق طلعات جوية استخبارية لمساعدة إسرائيل في "إنقاذ الأسرى"
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الأسرى، مشيرة إلى أن تلك الطلعات ستكون غير مسلحة، ومنحصرة فقط بتحديد مكان الأسرى.
بريطانيا تعتزم إطلاق طلعات جوية استخبارية لمساعدة إسرائيل في "إنقاذ الأسرى"
مروحية إسرائيلية تنقل أسرى كانوا محتجزين بغزة. / صورة: AA
3 ديسمبر 2023

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الأسرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون".

وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى أن سلامة مواطنيها تعتبر "أولوية بريطانيا القصوى".

وحسب البيان، "ستُجري وزارة الدفاع البريطانية طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".

وأضافت: "ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط".

وذكرت أن "المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن ستُرسَل فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن ذلك".

وصباح الجمعة الماضي انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة واستئناف الحرب الإسرائيلية، هاجم الجيش ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق بيان للجيش الإسرائيلي السبت، ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر اليوم السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650 وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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