سياسة
2 دقيقة قراءة
"نشاط غير آمن".. حاملة طائرات أمريكية تعترض مسيّرة إيرانية في منطقة الخليج
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض طائرة مسيّرة إيرانية كانت تحلّق حول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في منطقة الخليج لأنها كانت تنشط "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في الخليج.
"نشاط غير آمن".. حاملة طائرات أمريكية تعترض مسيّرة إيرانية في منطقة الخليج
حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور والمجموعة الهجومية المرافقة لها دخلت مياه الخليج في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. / صورة: AP
3 ديسمبر 2023

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) اعتراض طائرة مسيّرة إيرانية كانت تحلّق حول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في منطقة الخليج.

وقالت القيادة، في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي السبت، إنّ طائرة حربية أقلعت من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور اعترضت مسيّرة إيرانية كانت تنشط "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في الخليج.

وأشار إلى أن الأسطول البحري الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور والمجموعة الهجومية المرافقة لها دخلت مياه الخليج في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونشر الحرس الثوري الإيراني في 28 فبراير/شباط مشاهد لتعقب طائرة مسيّرة لسطح حاملة الطائرات الأمريكية.

وفي بيان نشرته حول الحادثة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة مسيّرة تابعة لإيران حلّقت بشكل غير آمن فوق أيزنهاور ووصلت إلى مسافة 1400 متر تقريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us