أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) اعتراض طائرة مسيّرة إيرانية كانت تحلّق حول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في منطقة الخليج.

وقالت القيادة، في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي السبت، إنّ طائرة حربية أقلعت من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور اعترضت مسيّرة إيرانية كانت تنشط "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في الخليج.

وأشار إلى أن الأسطول البحري الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور والمجموعة الهجومية المرافقة لها دخلت مياه الخليج في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونشر الحرس الثوري الإيراني في 28 فبراير/شباط مشاهد لتعقب طائرة مسيّرة لسطح حاملة الطائرات الأمريكية.

وفي بيان نشرته حول الحادثة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة مسيّرة تابعة لإيران حلّقت بشكل غير آمن فوق أيزنهاور ووصلت إلى مسافة 1400 متر تقريباً.