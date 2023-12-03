أصيب، مساء الأحد، طفلان فلسطينيان برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية "دير قديس" غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واستُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "مستعمرين اقتحموا منطقة المهلل في القرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين (12 و14 عاماً) بالرصاص الحي، أحدهما في القدم والآخر في الفخذ، نُقلا على إثرها إلى المستشفى".

من جهته، قال رائد الخطيب، مسؤول مركز "طوارئ غرب رام الله"، إن "طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين، نُقلتا لاحقاً إلى مجمع فلسطين الطبي (حكومي) في رام الله، لاستكمال العلاج"، وأضاف أن "الإصابتين بالرصاص الحي في القدمين، وتسببتا في تهتك كبير، لكنهما مستقرتان".وأشار الخطيب إلى "عدم وقوع مواجهات في القرية".

في غضون ذلك، أفادت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" (حكومية) أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 220 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة.

كما أشارت في تقرير شهري إلى "عمليات تهجير قسري لـ35 عائلة جديدة من 4 تجمعات بدوية جديدة تركزت في محافظتي رام الله والخليل، مع مواصلة تهديد تجمعات أخرى شرقي أريحا بالرحيل، تحت تهديد السلاح".

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة

استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أفاد به مراسل TRT عربي.

وقال مراسلنا إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المنازل في مدن مختلفة من الضفة الغربية وصادر ممتلكات لفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الطرفين.

وذكر أن مواجهات اندلعت في قلقيلية وسعير بين شبّان فلسطينيين وجيش الاحتلال، فيما طالت الاعتقالات طالبات جامعيات من الخليل وبيت لحم حيث جرى نقلهن إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهن.

من ناحيتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ شاباً استُشهد مساء السبت برصاص جيش الاحتلال بعد اقتحامه بلدة قرواة بني حسان غرب سلفيت.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب أحمد مصطفى عاصي (38 عاماً)، وهو متزوج وأب لستة أطفال، في بلدة قراوة بني حسان، خلال التصدي لهجوم للمستوطنين بحماية من جيش الاحتلال على البلدة.

وكان قد أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال هجوم المستعمرين على البلدة، وفق الوكالة.

كما استُشهد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام تلك القوات للمدينة.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال للرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت عديداً من منازل المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب جرى إطلاق النار عليه في الشارع الغربي من المدينة فيما كان متوجهاً إلى مكان عمله في أحد المخابز، حيث قضى متأثراً بجروحه.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى 254 إضافة إلى نحو 3 آلاف و100 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية لوفا إنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر أن طائرة استطلاع حلّقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وبوتيرة يومية ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاعتقالات في الضفة الغربية على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغ عدد المعتقلين 4000 فلسطيني.