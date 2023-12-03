سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في المعارك التي يخوضها في قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية، ما يرفع عدد القتلى العسكريين في الهجوم البري على القطاع إلى 398.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة
إسرائيل تواصل إرسال تعزيزاتها العسكرية على حدود غزة. / صورة: AA
3 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط وجندي في المعارك مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.

وحسب هيئة البث العبرية فقد "سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) بنشر أسماء قتيلين آخرين سقطا في معارك قطاع غزة".

وأضافت: "سقط الليلة الماضية المقدم أور براندز، وهو مقاتل مدرعة من شوهام (25 عاماً)، في معركة وسط قطاع غزة".

وتابعت أنه قُتل أيضاً "الرقيب إسشالو سما (20 عاماً) من بيتاح تكفا متأثراً بجراحه إثر إصابته في معركة شمال قطاع غزة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وبإعلان مقتل براندز وسما ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 398 قتيلاً، وفق معطيات الجيش.

وانتهت عند السابعة صباح الجمعة بتوقيت فلسطين هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي وقت سابق السبت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 15 ألفاً و207 فلسطينيين، بعد الكشف عن استشهاد نحو 200 فلسطيني، خلال يوم أمس، إثر الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل بالتزامن مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول شنّت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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