أفاد المكتب الحكومي في قطاع غزة، الأحد، باستشهاد أكثر من 700 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق رفح.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب: "7 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح، فجر الأحد".

وفي بيان آخر قالت الوزارة إنّ إسرائيل استهدفت المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس بقصف متواصل مدفعي وجوي منذ ساعات الليل.

وذكرت الوزارة أنه "بشكل متواصل منذ ساعات الليل جرى قصف مدفعي وغارات من طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس".

واستُشهد أيضاً 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استُشهد 9 مواطنين على الأقل وجُرِح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلاً في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر صحفية بالقطاع أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير ما زالوا تحت الأنقاض.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة قصفاً مدفعياً إسرائيلياً عنيفاً طال عديداً من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً على قطاع غزة، الأحد، رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين بعد أن بلغت مفاوضات تمديد الهدنة مع حركة حماس "طريقاً مسدوداً".

وقال الجيش إنه ضرب خلال الليل "أكثر من 400 هدف" في قطاع غزة منذ أن استؤنف الجمعة القتال الذي خلّف ما لا يقلّ عن 700 شهيد، وفق وزارة الصحة في غزة.

وكثّف جيش الاحتلال المنتشر على الأرض في شمال غزة غاراته الجوية في جنوب هذا القطاع إلى حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين جراء النزاع.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنهما أطلقتا "وابلاً من الصواريخ" السبت، التي استهدفت مدناً إسرائيلية، بما فيها تل أبيب.

وأحصى الجيش الإسرائيلي "أكثر من 250 صاروخاً" جرى إطلاقه، معلناً مقتل اثنين من جنوده السبت، هما أول جنديين يسقطان منذ استئناف المعارك الجمعة بعد هدنة امتدت سبعة أيام.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق بيان له السبت، ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.