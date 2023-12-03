سياسة
2 دقيقة قراءة
"مقتل عدد كبير منهم".. القسام تستهدف بعبوات ناسفة قوة للاحتلال من 60 جندياً
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير 3 عبوات ناسفة في قوة قوامها 60 جندياً إسرائيلياً، ما تسبب بمقتل عدد كبير منهم في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
"مقتل عدد كبير منهم".. القسام تستهدف بعبوات ناسفة قوة للاحتلال من 60 جندياً
جنود إسرائيليون في جباليا شمال غزة. / صورة: Reuters
3 ديسمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا، فجر الأحد، 60 جندياً إسرائيلياً بتفجير عبوات ناسفة شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقتلوا عدداً كبيراً منهم.

وقالت الكتائب في بيان: "فجر اليوم (الأحد) تمكّن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك".

وقد "زرع المجاهدون 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 (02:30 ت.غ) جرى تفجير العبوات في جنود الاحتلال"، حسب البيان.

وتابعت: "تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على مَن تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

وحتى الساعة 06:50 ت.غ لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان القسام.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب بيان له السبت، ما أسفر عن استشهاد قرابة 700 فلسطيني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us