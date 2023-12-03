أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا، فجر الأحد، 60 جندياً إسرائيلياً بتفجير عبوات ناسفة شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقتلوا عدداً كبيراً منهم.

وقالت الكتائب في بيان: "فجر اليوم (الأحد) تمكّن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك".

وقد "زرع المجاهدون 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 (02:30 ت.غ) جرى تفجير العبوات في جنود الاحتلال"، حسب البيان.

وتابعت: "تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على مَن تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

وحتى الساعة 06:50 ت.غ لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان القسام.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب بيان له السبت، ما أسفر عن استشهاد قرابة 700 فلسطيني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.