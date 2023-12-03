أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن ممرضاً فلسطينياً في مستشفى النصر المحاصر واجه أصعب قرار في حياته، إذ كان يعتني بخمسة أطفال خدج غير معروف مكان آبائهم بعد شهر من الحرب في غزة.

حدث ذلك في أثناء ذروة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة الشهر الماضي، وكان مستشفى النصر للأطفال داخل منطقة حرب.

وفي اليوم السابق أدّت الغارات الجوية إلى قطع إمدادات الأكسيجين عن المنشأة في مدينة غزة، وقد حاصرت الدبابات الإسرائيلية مجمع المستشفى، وكان جيش الدفاع الإسرائيلي يتصل بالأطباء ويرسل إليهم رسائل نصية يحثهم على المغادرة.

لكن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول بأمان إلى النصر لنقل الجرحى، ورفض الأطباء مغادرة المنشأة دون مرضاهم.

ويذكر التقرير أن الأطفال الخمسة الخدّج كانوا معرّضين للخطر بشكل خاص، إذ كانوا بحاجة إلى الأكسجين والأدوية التي تُعطى على فترات منتظمة. ولم تكن هناك أجهزة تنفس محمولة أو حاضنات لنقلهم. ومن دون أجهزة دعم الحياة.

ولم يجد الممرض، وهو رجل فلسطيني يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود ومقرها باريس، أيّ خيار آخر، فقيّم شحناته والتقط أقوى شحنة، وهو الطفل الذي اعتقد أنه من المرجح أن يتحمل انقطاعاً مؤقتاً في إمدادات الأكسجين. وترك الأربعة الآخرين على أجهزة التنفس الخاصة بهم، على مضض، واتجه جنوباً مع زوجته وأطفالهم والطفل الوحيد.

وقال الممرض، الذي تحدّث بشرط عدم الكشف عن هويته لحماية خصوصيته: “شعرت كأنني أترك أطفالي ورائي، لو كان لدينا القدرة على أخذهم لفعلنا، [ولكن] لو قطعنا عنهم الأوكسجين لكانوا قد ماتوا".

وبعد مرور أسبوعين من القصف سُمح لصحفي من غزة بالمغامرة بالدخول إلى المستشفى، وفي وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة اكتشف محمد بعلوشة هذا الاكتشاف المروع.

واكتشف بعلوشة أن الجثث المتحللة للأطفال الأربعة تأكلها الديدان واسودّت بسبب العفن، قائلاً للصحيفة: "ما رأيته كان مشهداً رهيباً ومروعاً".

وكان هذا الاكتشاف المروع بمثابة تذكير بالخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة بزعم القضاء على حماس، وهي الحملة التي لم تستثنِ المستشفيات ولا الأطفال.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب بيان له السبت، ما أسفر عن استشهاد قرابة 700 فلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفاً و707، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفاً و650، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.