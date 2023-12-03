أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت هدم بناية ألصقت عليها القرار في القدس الشرقية المحتلة، يسكن فيها خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وذلك بداعي "البناء غير المرخص".

وحسب شهود عيان فإن "قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية دهمت المبنى، بما في ذلك الشقة التي يسكن فيها الشيخ صبري (85 عاماً)، في حي الصوانة بالقدس الشرقية".

وتابعوا أن "القوات ألصقت أمر الهدم بباب البناية، معللة ذلك بداعي البناء غير المرخص".

وأُقيمت البناية منذ سنوات طويلة، وتضم 18 شقة سكنية ويقطنها ما يزيد على 100 فلسطيني.

وحتى الساعة 09:30 ت.غ لم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية ولا الشيخ صبري بشأن ما ذكره شهود العيان.

وسبق أن تعرَّض الشيخ صبري، وهو أيضاً رئيس الهيئة الإسلامية العليا (أهلية)، للاعتقال والمنع من دخول المسجد الأقصى ومن السفر، على خلفية اتهامات، بينها "التحريض على إسرائيل".

ومنذ سنوات، تصعّد السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالقدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنّ السلطات الإسرائيلية تمتنع عن إصدار رخص بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية إلا في حالات قليلة، وفي المقابل تكثف منح المستوطنين في المدينة تصاريح البناء.

ويقول فلسطينيون إنّ إسرائيل تكثف عمليات تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.