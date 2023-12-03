سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تعلن استهداف موقع إطلاق صواريخ في سوريا ولبنان
قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من سوريا ولبنان باتجاه إسرائيل، وإن مدفعيته ردّت بقصف موقع الإطلاق، فيما لم تتبنَّ أيّ جهة في البلدين إطلاق الصواريخ حتى الساعة 08:00 ت.غ.
إسرائيل تعلن استهداف موقع إطلاق صواريخ في سوريا ولبنان
دخان متصاعد بعد غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. / صورة: AFP
3 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مدفعيته قصفت مواقع في سوريا ولبنان أُطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم (الأحد)، جرى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل".

وأضاف أنه قصف بالمدفعية موقع الإطلاق، فيما لم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع سقوط القذيفة الصاروخية.

ومن حين إلى آخر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على ما تقول تل أبيب إنها أهداف إيرانية في سوريا.

وتعتبر كل من طهران وتل أبيب العاصمة الأخرى العدوّ الأول لها، وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضيَ في سوريا وفلسطين ولبنان.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن مسلحين أطلقوا في ساعات الليل صاروخاً مضاداً للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح (قرب الحدود مع لبنان) دون وقوع إصابات".

وتابع الجيش أنه "قصف بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان".

وحتى الساعة 08:00 ت.غ لم تتبنَّ أيّ جهة في سوريا ولبنان إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعاً مع جماعة حزب الله، وفصائل فلسطينية في لبنان، ما خلَّف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وبدأ هذا القصف غداة اندلاع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ما خلّف 15 ألفاً و207 شهداء فلسطينيين و40 ألفاً و652 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us