أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مدفعيته قصفت مواقع في سوريا ولبنان أُطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم (الأحد)، جرى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل".

وأضاف أنه قصف بالمدفعية موقع الإطلاق، فيما لم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع سقوط القذيفة الصاروخية.

ومن حين إلى آخر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على ما تقول تل أبيب إنها أهداف إيرانية في سوريا.

وتعتبر كل من طهران وتل أبيب العاصمة الأخرى العدوّ الأول لها، وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضيَ في سوريا وفلسطين ولبنان.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن مسلحين أطلقوا في ساعات الليل صاروخاً مضاداً للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح (قرب الحدود مع لبنان) دون وقوع إصابات".

وتابع الجيش أنه "قصف بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان".

وحتى الساعة 08:00 ت.غ لم تتبنَّ أيّ جهة في سوريا ولبنان إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعاً مع جماعة حزب الله، وفصائل فلسطينية في لبنان، ما خلَّف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وبدأ هذا القصف غداة اندلاع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ما خلّف 15 ألفاً و207 شهداء فلسطينيين و40 ألفاً و652 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.