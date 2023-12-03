حذّرت الوكالة البحرية البريطانية، الأحد، من "انفجار محتمل" في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر من جهة اليمن، ودعت السفن إلى توخي الحذر.

وقالت الوكالة، وهي تتبع البحرية الملكية البريطانية، في بيان عبر منصة إكس: "تقرير عن انفجار محتمل في محيط باب المندب من جهة اليمن".

ونصحت السفن الموجودة في المنطقة بـ"توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي (لم تسمِّه) قوله إنّ "محاولة هجوم جرى إحباطها في البحر الأحمر، ويجري فحص التفاصيل".

ومعلقاً على التقارير بوقوع انفجار في باب المندب، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي جوناثان كونريكوس، عبر منصة إكس: "يشكل الإيرانيون ووكلاؤهم الحوثيون تهديداً للعالم الحر بأكمله".

وحتى الساعة 10:00 ت.غ لم تصدر إفادة من جماعة الحوثي اليمنية في هذا الشأن.

ويربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية شهدت سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة تبنّاها الحوثيون، رداً على حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن غالاكسي ليدر، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة الحوثي مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".