حذر المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، من انتشار التهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، الأحد، إن الأمراض المعوية في غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه، والجلدية 3 أضعاف.

وأضاف في تصريح مقتضب عبر منصة "الأونروا": "نتخوف من انتشار الأمراض عموماً، فالأمراض المعوية انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقاً، كذلك الأمراض الجلدية زادت ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تقارير أخرى تتحدث عن انتشار التهاب الكبد الوبائي، كل هذا ستكون له عواقب وخيمة بسبب الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة.

وكان المستشار الإعلامي للأونروا، قال السبت، إن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذى يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة، إضافة إلى الأدوية والوقود.

وأشار إلى أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع هو "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية"، سواء في ما قبل الهدنة المؤقتة أو بعدها.

بدوره، قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة، توماس وايت، عبر منصة "إكس"، الأحد، إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية إلى النصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، "وهذا سيكلف مزيداً من الأرواح".

وكان وايت قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، السبت، إن "إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني تشهد تفشياً لمرض التهاب الكبد الوبائي أ".

تقارير "ترعب" الصحة العالمية

في نفس السياق، حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الأحد، من أن وضع قطاع غزة الصحي "لا يمكن تصوره"، مشدداً على أن التقارير عن القصف الإسرائيلي العنيف "تثير الرعب".

وقال غيبريسوس في تغريدة على منصة "إكس"، إن "التقارير التي تتحدث عن الأعمال العدائية المستمرة والقصف العنيف في غزة تثير الرعب".

وأضاف: "أمس (السبت)، زار فريقنا مستشفى نصار الطبي في جنوب القطاع، كان مكتظّاً بـ1000 مريض، أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية".

وأشار إلى أنه كان في المستشفى عدد لا يُحصى من الناس يبحثون عن مأوى في كل ركن من أركانه، مبيناً أن "المرضى يتلقون الرعاية على الأرض ويصرخون من الألم".

وأكد أن هذه الظروف غير مناسبة على الإطلاق، ولا يمكن تصوُّرها في مجال توفير الرعاية الصحية.

وختم غيبريسوس بقوله: "لا أستطيع إيجاد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده"، مجدِّداً الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الآن".

والثلاثاء الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالَجة يمكن أن تقتل في نهاية المطاف عدداً أكبر من الناس في قطاع غزة، مقارنة بعدد من قُتلوا جراء الحرب والقصف، وذلك في حال لم تحدث إعادة بناء للنظام الصحي في أسرع وقت ممكن.

وتحدثت التقارير عن انتشار أمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي على نطاق واسع بين الأطفال في مرافق الأمم المتحدة المكتظة داخل قطاع غزة، حيث يقيم ما يقرب من 1.1 مليون شخص، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان، لا يتلقَّون أي علاج.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن تقييم الملاجئ في غزة "وجد تفشياً للأمراض المُعدية"، فقد تجاوزت حالات الإسهال بين الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق، المستويات الطبيعية بأكثر من 100 مرة بحلول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أنه لا يوجد علاج متاح لهم، ودونه يمكن أن يتدهور وضع الأطفال الرُّضَّع خصوصاً، ويموتون بسرعة كبيرة.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حسب بيان لجيش الاحتلال السبت.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.