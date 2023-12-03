تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، بتكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة، وذلك في ختام زيارة له إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال خان إن طبيعة الزيارة التي أجراها "ليست للتحقيق"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تمكن من التحدث إلى "الضحايا من طرفي النزاع".

وأضاف أن مكتبه سيكثّف جهوده لتحقيق تقدُّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع.

وأوضح أن الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتُكبت خلال هذا النزاع يجب أن تكون موضع دراسة وتحقيق مستقلَّين.

وفتحت المحكمة عام 2021 تحقيقاً بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، فيما أشار خان إلى "توسع التحقيق حاليّاً ليشمل التصعيد الجاري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل، التي لا عضوية لها في المحكمة.

ورغم اعتبار المدعي العام للجنائية الدولية أن "النزاعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل غزة، معقّدة بطبيعتها"، فإنه شدد على "أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي".

كما دعا خان إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصَر.

وقال محذراً "جميع الاطراف" إن "عليها الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي. ما لم تفعلوا ذلك، فلا تشتكوا عندما يتحرّك مكتبي".

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

والأحد، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيداً و41316 مصاباً.

ودعت خمس دول في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة".