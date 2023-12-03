اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ليل السبت/الأحد، نحو 60 فلسطينيّاً من الضفة الغربية، بينهم 5 طالبات جامعيات، ليرتفع الإجمالي إلى 3480 معتقلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (حكومية) و"نادي الأسير الفلسطيني" (مستقل).

وأشار البيان إلى أن من بين المعتقلين الستين أسرى سابقون، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقاً.

وأوضح أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتَي الخليل ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، جنين وسلفيت وبيت لحم.

كما "رافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، وفقاً للبيان.

وارتفعت بذلك حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إلى نحو 3480 فلسطينيّاً، شاملاً من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا باعتبارهم رهائن.

وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين​​​​​​​​​​​​​.

سجون الاحتلال "مقابر أحياء"

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية حوّلت سجونها إلى "مقابر أحياء" مع تصاعد الاعتداءات على الأسرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان للهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى أن "وتيرة الاعتداء على الأسرى داخل السجون تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء الحرب على قطاع غزة، متزامنة مع تعتيم شديد من إدارة السجون لعدم فضح الجرائم التي تمارسها".

وكشفت عن أن إسرائيل تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي.

وأشارت إلى أن "6 أسرى استُشهدوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة التعذيب الشديد".

ولفتت الهيئة إلى أن الأقسام (في السجون) تتعرض إلى اقتحامات شبه يومية، يعتدي خلالها الجنود على الأسرى بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية.

وتابعت بأن الجنود الإسرائيليين يتعمَّدون ضرب المعتقلين "بشكل عنيف والإهمال المتعمد لإصابتهم وتركهم دون علاج".

وزادت أنه في حال طلب أحد الأسرى طبيباً، يكون الرد الفوري من الجنود: "مَن يطلب الخروج من القسم للعلاج سوف يتعرض للضرب وسيموت".

وشددت الهيئة على أن الأسرى يتعرضون لأنواع عديدة من العقوبات، أبرزها "عدم وجود نوافذ ألومنيوم على الشبابيك، لذا يعانون من البرد القارس ونقص في الأغطية والطعام".

وقالت إن عدداً كبيراً من الأسرى ينامون على الأرض، ولا يُسمح لهم بالخروج إلى الفورة (الفسحة)، وسُحبت منهم كل الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7800 فلسطيني، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنُّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت 15 ألفاً و207 شهداء و40 ألفاً و652 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​