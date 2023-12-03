أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين أن قواتهم نفذت اليوم الأحد عملية استهداف سفينتين إسرائيليتين عند "باب المندب" بالبحر الأحمر، مؤكداً أنهم سيستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إن المدمرة الأمريكية كارني تصدت لمسيَّرات وصواريخ أُطلقت من أراضٍ يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، وذلك وسط أنباء عن إصابة سفينة تجارية واحدة على الأقل بضرر بالغ.

وذكر المسؤول أن المدمرة كارني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، لكنه أضاف أنه ليس بإمكانهم حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة.

وأشار إلى أن المدمرة رصدت صاروخاً باليستيّاً واحداً على الأقل أُطلق على سفينة تجارية.

من ناحية أخرى، أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي تعرض سفينة لضرر بالغ في البحر الأحمر، وهي مملوكة لبريطانيا، ولا علاقة لها بإسرائيل، حسب قولها، مشيرة إلى أن تلك السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، وهي مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيّاً.

وفي تلك الأثناء، أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية "تسيم" أنها غيّرت مسارات سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيَّرات قبالة سواحل اليمن.

ونقلت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن تقارير، تعرُّض ناقلة بضائع بريطانية ترفع علم جُزر بهاماس لهجوم صاروخي في أثناء عبورها البحر الأحمر، على بعد نحو 34.5 كيلومتر من الساحل الغربي لليمن.

وأكدت الشركة إصابة ناقلة البضائع بصاروخ وانسحاب الطاقم إلى بدن السفينة/الجزء السفلي منها.

الحوثيون يتوعدون إسرائيل

والأحد، توعدت جماعة الحوثي اليمنية، إسرائيل بضربات "موجعة وقاصمة"، إثر استئنافها "العدوان" على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، خلال فعالية في العاصمة صنعاء: "قواتنا المسلحة ستستأنف استهداف كيان الاحتلال الصهيوني بضربات موجعة وقاصمة"، بعد عودته إلى شنّ "عدوانه الهمجي على قطاع غزة".

وأضاف: "نخوض اليوم معركة مصيرية مع الصهيوني والأمريكي، ومستمرون فيها حتى يتوقف العدوان على غزة".

وتابع: "إذا اعتدى الصهاينة على بلادنا، فإنهم سيرتكبون حماقة كبرى، وسيكون الرد قويّاً ومؤلماً من جانب قواتنا المسلحة وشعبنا اليمني".

وفي وقت سابق الأحد، حذرت الوكالة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، من "انفجار محتمل" في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر من جهة اليمن، ودعت السفن إلى توخي الحذر.

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي جوناثان كونريكوس، عبر منصة "إكس": "يشكل الإيرانيون ووكلاؤهم الحوثيون تهديداً للعالم الحُر بأكمله".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.

وأعلن الحوثيون في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و523 قتيلاً، و41 ألفاً و316 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.