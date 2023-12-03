شدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، على أن بلاده تواصل جهودها لاستئناف الهدنة الإنسانية في غزة.

جاء ذلك في كلمة وزير خارجية قطر، الذي تترأس بلاده الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي انعقد بالدوحة، استعداداً لقمة القادة الثلاثاء.

وقال بن عبد الرحمن، إن "اجتماعنا ينعقد وقد شهدنا خلال الأيام الماضية بكل أسى العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة".

وأكد إدانة قطر الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومطالبتها بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد في هذه الجرائم.

وأشار وزير الخارجية القطري أن بلاده ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتأتي القمة الخليجية، الثلاثاء، وسط عودة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، تزامناً مع موقف خليجي وعربي متصاعد يطالب بوقف الحرب على القطاع.

واشنطن تبحث العودة إلى التفاوض

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الأحد، إنه لا مفاوضات رسمية حاليّاً بين حركة حماس وإسرائيل، مبرراً بأن "الحركة لم تقدم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم من قطاع غزة".

وأضاف كيربي أنه لا يعلم متى يمكن استئناف المفاوضات، وأن واشنطن تبحث في إمكانية عودة الأطراف إلى التفاوض، مشيراً إلى اعتقاده في وجود 8 رهائن أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

وفي ما يتعلق بعملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كيربي إنه لا مؤشرات على أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي كان على علم بخطة هذا الهجوم.