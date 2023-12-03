أعلنت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز، خلال كلمة لها في حفل جوائز للمتطوعين للهلال الأحمر في إسطنبول الأحد، تلقِّي المنظمة تبرعات بنحو 500 مليون ليرة (17 مليوناً و300 ألف دولار) لصالح سكان غزة.

وقالت يلماز إن عمليات الدخول والخروج من وإلى غزة غير ممكنة في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدة أن متطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني يواصلون أعمال تقديم المساعدات داخل غزة.

ولفتت إلى أن اثنين من متطوعي الهلال الأحمر التركي كانا يعملان داخل غزة، وأن أحدهما، يدعى "عبد الله"، أصيب مؤخراً وأُدخل إلى غرفة العمليات.

وتابعت: "نحاول التواصل مع متطوعنا منذ أمس، ولكن للأسف لم يصل إلينا أي خبر عنه بعد".

كما أشارت إلى تعاون 4 من موظفي الهلال الأحمر التركي مع زملائهم في الهلال الأحمر المصري لتنسيق جهود نقل المساعدات الإنسانية القادمة من تركيا والموجهة إلى سكان غزة، فضلاً عن جهود الهلال الأحمر التركي في القدس الشرقية.

وعن جهود الهلال الأحمر التركي لإغاثة سكان غزة، أوضحت يلماز أنه تلقى تبرعات بنحو 500 مليون ليرة تركية (17 مليوناً و300 ألف دولار).

وأكدت إيصال نحو 100 مليون ليرة (نحو 3 ملايين و400 ألف دولار) إلى غزة من إجمالي تلك التبرعات، فضلاً عن إرسال المنظمة مساعدات عينية إلى القطاع.

وأكدت إرسال بلادها 11 طائرة وسفينتي مساعدات موجهة إلى سكان غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ نحو شهرين، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 15523 شهيداً فلسطينيّاً و41 ألفاً و 316 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.