كشفت والدة هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق نار بولاية فيرمونت الأمريكية، الشهر الماضي، أن ابنها أصيب بالشلل بسبب الحادث.

وبيّنت إليزابيت برايس والدة هشام أنه أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل، بعد أن استقرت رصاصة في عموده الفقري، وأنه لا يزال يعالَج في المستشفى، وفق وسائل إعلام عالمية.

وأطلقت العائلة حملة لجمع التبرعات على موقع "جو فاند مي" لمساعدة عورتاني، البالغ من العمر 20 عاماً ويدرس بجامعة براون، على سداد تكاليف العلاج والاستمرار في تلقي رعاية إعادة التأهيل، "والتكيف مع واقعه الجديد، بعد خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل"، حسب والدته.

وأصيب هشام، وصديقاه تحسين علي أحمد، الذي استقرت رصاصة في صدره، وكنان عبد الحميد، الذي أصيب من الخلف في أثناء محاولته الهروب من المتهم الذي فتح النار عليهم دون سابق إنذار.

وعورتاني وعبد الحميد وعلي الأحمد نشؤوا معاً منذ الطفولة، وتلقوا جميعهم دراستهم الابتدائية في مدرسة فريندز برام الله، التي تأسست عام 1869.

واتهمت السلطات في الولايات المتحدة جيسون إيتون، 48 عاماً، بثلاث تهم بمحاولة القتل من الدرجة الثانية.

ويُعتقد أنه واجه الطلاب في أثناء خروجهم في نزهة مسائية بالقرب من منزل جدة عورتاني، حيث كانوا يقيمون لقضاء عطلة عيد الشكر.

وقال عبد الحميد إنهم كانوا يتحدثون مزيجاً من اللغتين الإنجليزية والعربية، وكان اثنان منهما يرتديان الكوفية الفلسطينية، حسب ما كشف في تصريحات لشبكة "سي بي أس" الأمريكية.

تعمق مخاوف الإسلاموفوبيا

وتأتي هذه الجريمة في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من تزايد جرائم الكراهية ضدّ الأمريكيين المسلمين والمتحدّرين من أصول عربية.

وتسبب هذا الهجوم بموجة خوف عبر الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بخاصة في المؤسسات التي يدرس فيها الشباب الفلسطينيون.

وكانت المخاوف بشأن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية منتشرة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

"وعمّق إطلاق النار في ولاية فيرمونت تلك المخاوف"، وفق تعبير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ ستة أعوام طعناً بسكين وأصيبت والدته بجروح في ولاية إيلينوي، بينما دفع المشتبه بارتكابه الجريمة، البالغ 71 عاماً، ببراءته.