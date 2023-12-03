قال مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، إن المزاعم التي تُروّج لأن تركيا أرسلت ملابس داخلية عازلة للحرارة من تركيا إلى الجيش الإسرائيلي، كما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

ودحض المركز كل الادعاءات حول تزويد الجيش الإسرائيلي بمثل هذه الملابس، وأشار إلى أن الصور المنشورة حول الموضوع مُضللة.

واستند المركز، في سياق دحض الإشاعات المذكورة، إلى أنه "وبناءً على المرسوم الذي جرى نشره بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبحت إضافة عبارة “Made in Türkiye” بدلاً من “Made in Turkey” إلزامية في المنتجات المصنعة في تركيا والمُصدّرة إلى الخارج".

وقال: "ثبت أن الصور المذكورة في النقاش ليست حديثة وجرى نشرها بغرض التضليل".

يشار إلى أن مركز مكافحة التضليل بتركيا يلعب دوراً بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة في إطار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.