سياسة
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رئيس الشاباك الإسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس بفلسطين وخارجها
قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إن المجلس الوزاري المصغر أصدر لهم أمراً بتصفية قيادة حركة حماس بغزة والضفة ولبنان وتركيا وقطر، فيما سلطت صحيفة أمريكية الضوء على أن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي.
رئيس الشاباك الإسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس بفلسطين وخارجها
رئيس الشاباك الإسرائيلي يهدد باغتيال قادة حركة حماس في فلسطين وخارجها / صورة: Reuters
3 ديسمبر 2023

هدد مسؤول إسرائلي باغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين ودول أخرى.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية تسجيلاً صوتيّاً قالت إنه لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، يقول فيه إن "المجلس الوزاري المصغر أصدر لهم أمراً بتصفية قيادة حركة حماس في غزة والضفة ولبنان وتركيا وقطر".

وقال "بار" إن "تنفيذ هذا الأمر سيستغرق عدة سنوات، ولكن هذه هي مهمة جيلنا.. مهمة ميونخ".

والجمعة، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريراً يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن "تنفيذ ذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة".

وأكدت أن "حملة التصفية المرتقبة" ستكون امتداداً للعمليات السرية الإسرائيلية المستمرة منذ عقود، التي أصبحت موضع إدانة دولية واسعة، ولفتت كذلك إلى أن "عمليات الاغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تقع فيها عمليات الاغتيال تلك".

في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش يعمل على مدار الساعة على ملاحقة قادة حركة حماس والقضاء عليهم، ومنهم يحيى السنوار.

وحسب "رويترز"، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ملصقاً على جدار مكتبه بتل أبيب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي شنَّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يحمل صوراً لمئات من قادة الجماعة الفلسطينية المسلحة مرتَّبين في شكل هرمي.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "إنهم يعيشون في الوقت الضائع"، مشيراً إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" سيلاحق قادة حماس في أي مكان في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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