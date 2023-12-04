عُثر على جثث 11 متنزهاً على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا، حسبما قال مسؤول إنقاذ محلي لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين.

ومتحدثاً غداة ثوران البركان، قال عبد المالك، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ: "هناك 26 شخصاً لم يجرِ إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتاً".

وثار بركان غربي إندونيسيا، الأحد، مطلقاً عموداً من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدّى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.

وفرضت السلطات حظراً حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة الذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 متراً، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

وبدأ ثوران البركان، الأحد، الساعة 14:54 (07:54 ت.غ). وقال عبد المالك إن هناك ما مجموعه 75 متنزهاً كانوا على الجبل منذ السبت، ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.

وقد لا يخطِر بعض المتنزّهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين المجهولين غير واضح.

وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين، في بيان، إن الرماد رُصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيراً إلى أن "الثوران لا يزال مستمراً".

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010 حين تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء نحو 280 ألف نسمة.

وكانت تلك أعنف ثورة له منذ عام 1930 عندما تسبب في مقتل نحو 1300 شخص. وفي عام 1994 لقي نحو 60 شخصاً حتفهم بسبب ثوران آخر.