سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل ستنهزم استراتيجياً إذا لم تَحمِ المدنيين بغزة
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إسرائيل قد تتلقى هزيمة استراتيجية في غزة، حال عدم حمايتها المدنيين، مضيفاً أنه أخبر القادة الإسرائيليين مِراراً أنّ حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية.
وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل ستنهزم استراتيجياً إذا لم تَحمِ المدنيين بغزة
يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 15523 شخصاً. / صورة: Reuters
4 ديسمبر 2023

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إسرائيل قد تتلقى هزيمة استراتيجية في غزة، في حال عدم حمايتها للمدنيين.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الأحد، حول الكلمة التي ألقاها أوستن، خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني، المنعقد بولاية كاليفورنيا.

وحول الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة، قال وزير الدفاع الأمريكي: "في هذا النوع من الحروب، يجب إيلاء أهمية للمدنيين. إن دُفعوا في أحضان العدو (حماس) فسيتحوّل الأمر من نصر تكتيكي إلى هزيمة استراتيجية".

وأضاف: "أخبرت القادة الإسرائيليين مِراراً أنّ حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".

وأكّد أوستن أنّ "حل الدولتين هو الطريق المقترح الوحيد للخروج من الاشتباكات المأساوية".

وذكر أن الولايات المتحدة زادت وجودها العسكري في المنطقة (الشرق الأوسط، وبالأخص شرق البحر الأبيض المتوسط).

وأشار إلى وجود مجموعتَي "الناقلات الضاربة" (حاملات الطائرات الهجومية) ومجموعة برمائية، ووحدة استطلاع بحرية، وغواصة مزودة بصواريخ موجهة، وقوات دفاع جوي ودفاع صاروخي متكاملة، ومقاتلات وقاذفات جوية.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 15523 شخصاً، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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