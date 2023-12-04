وسَّع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عملياته في قطاع غزة، إذ يزداد عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع المنصرم في العراق والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، مساء الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة"، مضيفاً: "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".

قصف واشتباكات

وليلا أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن استشهاد أشخاص عدة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". واتهمت حكومة حماس، في بيان، الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه شنَّ زهاء عشرة آلاف ضربة جوية منذ بداية الحرب.

وفي جنوبي قطاع غزة استهدفت ضربات مكثفة منذ الجمعة، مدينة خان يونس ومحيطها، إذ يُحذّر الجيش الإسرائيلي يومياً السكان عبر منشورات يلقيها جواً على بعض الأحياء من "هجوم رهيب وشيك" داعياً السكان إلى المغادرة.

إلى ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت هذه الأحياء أيضاً لقصف مدفعي متواصل.

وأظهر مقطع فيديو بثه نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الإجتماعي، جانباً من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال قرب دير البلح، وسط قطاع غزة.

كان مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قال إن "70%؜ من قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت لخارج شمال قطاع غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة".

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الأحد، أن "الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن العملية العسكرية تتركز الآن على خان يونس جنوبيّ قطاع غزة. وقال الجيش إنه ضرب خلال الليل "أكثر من 400 هدف" في غزة منذ أن استؤنف القتال يوم الجمعة.

مجازر متتالية

وتستمر الغارات والمجازر الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، دون أن يأبه الاحتلال للمناطق المأهولة بالمدنيين، إذ ارتقى عشرات الشهداء مساء الأحد، على الأقل في قصف منزل لعائلة العرابيد في شارع النفق بمدينة غزة، كما استشهد عشرات وأصيب كثير من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنيّاً في حي الزيتون شرقيّ مدينة غزة، وفي استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس٬ حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتسبب استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا، في سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد لجؤوا إلى المستشفى طلباً للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود اكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.

واستُشهد 9 مواطنين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في غارة إسرائيلية على منزل في حي التنور شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وصباح اليوم، أفادت "وفا" باستشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استُشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون جراء استهداف أحد المنازل بالقرب من مقبرة الشابورة وسط رفح.

كما استُشهد 26 فلسطينياً، مساء الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

"إبادة جماعية"

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية الكثير من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين دون سابق إنذار، وهذا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 15523 شهيداً، وإصابة 41316 مواطناً، و70% من الضحايا أطفال ونساء. كما استُشهد 281 من الكوادر الصحية وأُصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل مَن فيها من الطواقم والجرحى، كما دمَّر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.

والأحد، أفاد المكتب الحكومي في قطاع غزة، باستشهاد أكثر من 700 شخص خلال يوم واحد فقط، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، إذ تستخدم قنابل تزن الواحدة منها 2000 رطل. وشدد على أن السكان يواجهون "كارثة إنسانية حقيقية على جميع المستويات".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلال جولة ما قبل الهدنة، تكررت رسائل للجيش، دعت سكان شمال القطاع إلى التوجه إلى جنوب القطاع، لكنه استهدف النازحين في المناطق الجنوبية وعلى طرقات ادَّعى أنها "آمنة"، وارتكب "مجازر موثقة" بحق مدنيين قوبلت باستنكار أممي.