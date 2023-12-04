سياسة
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المكتب الحكومي بغزة يحذر من "خطة إسرائيلية متكاملة" للقضاء على القطاع الصحي
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بوقف الضوء الأخضر الدولي الممنوح لإسرائيل لاستهداف المستشفيات، محذراً من وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمَدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي، بما في ذلك مباني المستشفيات.
المكتب الحكومي بغزة يحذر من "خطة إسرائيلية متكاملة" للقضاء على القطاع الصحي
الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى بمجمع الشفاء الطبي بعد مزاعم وجود أنفاق تابعة لحركة حماس تحته / صورة: Reuters
4 ديسمبر 2023

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، بوقف الضوء الأخضر الدولي الممنوح لإسرائيل لاستهداف المستشفيات، محذراً من أن قصف مستشفى كمال عدوان انتهاك للقانون الدولي الإنساني ويدلل على خطة إسرائيلية للقضاء على القطاع الصحي.

وأكّد المكتب في تصريح صحفي عبر منصة تليغرام، أن "قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان بمحافظة (شمال القطاع) يُعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية".

وحذّر من أن استهداف المستشفى "يدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمَدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي، بما فيذلك مباني المستشفيات".

وبيّن المكتب أن الجيش الإسرائيلي "قصف بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وحاول اغتيال الكثير من الأطباء، واعتقل 35 طبيباً وعلى رأسهم د.محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المكتب في بيانه، "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال لاستهداف المستشفيات وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة".

وشدّد على أن ذلك يمثل "جريمة حرب منظّمة يعاقب عليها القانون الدولي وتجرّمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدّ مشاركة فاعلة فيها".

وتحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر الاثنين، عن "تسبب استهداف بوابة مستشفى كمال عدوان بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إذ يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجؤوا إلى المستشفى طلباً للأمان".

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية قولها إنه "يوجد أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية".

​​​​​​​وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لـ7 أيام، خلّفت 15 ألفاً و523 شهيداً فلسطينياً، و41 ألفاً و316 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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