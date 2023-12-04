قال السفير القطري لدى تركيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا المقرر عقده الاثنين، فرصة لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في مقابلة جرت معه قُبيل الاجتماع المزمع عقده بالعاصمة القطرية الدوحة في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال آل ثاني إن "مثل هذه الاجتماعات تشكّل فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية بجميع أبعادها، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، المدرجة في جدول الأعمال المشترك".

وأعرب السفير القطري عن سعادته لاستضافة الدوحة الاجتماع الذي وضعت لبناته الأولى في 2014، وتكلّل في السنوات التالية بتوقيع عديد من الاتفاقيات، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وأشار آل ثاني إلى أنّ الاجتماع التاسع للجنة، يأتي بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا في 1973، مؤكداً أنه "من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات خلاله".

ووفق السفير، أحرزت علاقات البلدين تقدماً كبيراً منذ تأسيسها وتُوّجت بتوقيع الشراكة الاستراتيجية، تلبية لما تعكسه العلاقة النموذجية بين البلدين".

وعن المواقف المشتركة بين البلدين، قال السفير القطري إن "الدولتين حافظتا على موقفهما القوي ضد التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الماضية، وتمكنتا من التغلب على الصعوبات من خلال العمل في تعاون وثيق، باعتبارهما دولتين صديقتين وشقيقتين".

أنقرة والدوحة جزيرتا الاستقرار بالمنطقة

وأضاف أن أنقرة والدوحة "نهضتا معا كجزيرتين من الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، من خلال التنسيق بين البلدين في كثير من الملفات الهامة في المنطقة، والرؤى المشتركة إزاء عديد من القضايا، لا سيما الجهود الكبيرة في حلّ النزاعات، وإحلال السلام والأمن والاستقرار".

ووصف العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وقطر بأنها "من دعائم التوازن في المنطقة، وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة كثير من التحديات والمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتعززت العلاقات القطرية التركية حسب السفير، على أساس "المنفعة المتبادلة في عديد من المجالات، من الاقتصاد إلى الدفاع، ومن التجارة إلى الاستثمارات".

وحسب المعطيات التي كشف عنها السفير القطري، سجل التبادل التجاري بين البلدين نمواً بنحو 17 بالمئة في 2022، ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 1.8 مليار دولار".

وأشار آل ثاني إلى "نشاط عديد من الشركات القطرية في تركيا، التي يبلغ رأسمالها 33.2 مليار دولار".

وأكّد "تنامي القطاع الخاص القطري في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في عديد من مجالات الاستثمار الداعمة للاقتصاد التركي".

وختم حديثه بقوله: "ما يدعو إلى السرور، أن العلاقات المتميزة بين بلدينا تُظهِر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار، والتعاون السياسي والاقتصادي والمالي والتجاري، التي ستظلّ من الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية".

وحسب بيانات رسمية سابقة، عقد الرئيس أردوغان وأمير قطر أكثر من 30 قمة مشتركة منذ عام 2014.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

ونتج عنها ما يزيد على 80 اتفاقية في جميع المجالات، تسهم في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

وفي ظلّ العلاقات المتطورة بين البلدين، أصبحت تركيا من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات القطرية في عدة مجالات.

وحسب الإحصائيات من الملحقية التجارية بالدوحة، يعمل ما يزيد على 700 شركة تركية في قطر بمختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا.​​​​​​​

وتشهد العلاقات التركية-القطرية أفضل أوقاتها على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وسط تقارب كبير سجّله البلدان منذ العقد الماضي.