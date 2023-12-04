قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية فلسطينية) الأحد، إن السلطات الإسرائيلية حوّلت سجونها إلى "مقابر أحياء" مع تصاعد الاعتداءات على الأسرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان أن "وتيرة الاعتداء على الأسرى داخل السجون تسير بمنحنى متصاعد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ويتزامن مع تعتيم شديد من قبل إدارة السجون لعدم فضح الجرائم التي تمارسها".

وبيّنت أن إسرائيل "تمنع زيارات الأهل والمحامين، ,قطعت الأسرى تماماً عن العالم الخارجي".

وأشارت إلى أن "6 أسرى قُتلوا في السجون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب التعذيب الشديد".

وتابعت الهيئة بأن "الأقسام (في السجون) تتعرض لاقتحامات شبه يومية، يعتدي خلالها الجنود على الأسرى بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية".

وأردفت بأن الجنود الإسرائيليين يتعمدون ضرب المعتقلين "بعنف، والإهمال المتعمد لإصابتهم وتركهم عمداً بلا علاج".

وزادت بأنه "في حال طلب أحد الأسرى طبيباً، يكون الرد الفوري من الجنود: من يطلب الخروج من القسم للعلاج فسوف يتعرض للضرب وسيموت".

وشددت الهيئة على أن الأسرى يتعرضون لأنواع عديدة من العقوبات، أبرزها "عدم وجود نوافذ ألمنيوم على الشبابيك حيث يعاني الأسرى من البرد القارس، ونقص في الأغطية والطعام".

ومضت قائلة إن "عدداً كبيراً من الأسرى ينامون على الأرض، ولا يُسمح لهم بالخروج إلى الفورة (الفسحة)، وسُحبَت منهم الأدوات الكهربائية كافة والأغراض الشخصية والملابس".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7800 فلسطيني، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت 15 ألفاً و523 شهيداً و41 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​