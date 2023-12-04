يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الدوحة اليوم الاثنين، تلبيةً لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا، المقرر عقده بين البلدين.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، بأن الرئيس أردوغان سيُجري زيارة رسمية لقطر يومَي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولفت البيان إلى أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا سيُعقد، اليوم، في الدوحة برئاسة الرئيس أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم.

وسيجري خلال الاجتماع استعراض العلاقات التركية-القطرية من جميع جوانبها، ومناقشة سبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن يجري خلال المباحثات مع قطر، الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إطار الزيارة، سيحضر الرئيس أردوغان أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستُعقد، غداً، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وحسب بيانات رسمية سابقة نشرتها الأناضول، عقد الرئيس أردوغان وأمير قطر أكثر من 30 قمة مشتركة منذ عام 2014.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية-التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

ونتج عنها ما يزيد على 80 اتفاقية في جميع المجالات، تُسهم في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.