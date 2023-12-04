سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤول المُسيرات بتنظيم PKK الإرهابي
تَمكَّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد الإرهابي بتنظيم PKK/YPG، المدعو باغر أوندش، مسؤول المُسيرات، وذلك في عملية أمنية ناجحة شماليّ سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤول المُسيرات بتنظيم PKK الإرهابي
القوات المسلحة التركية تدمّر مستودعات أسلحة ومباني لـPKK الإرهابي في سوريا - أرشيفية/ صورة: AA
4 ديسمبر 2023

حيّد جهاز الاستخبارات التركي الإرهابي بتنظيم PKK/YPG، باغر أوندش، الذي يسمى مسؤول المُسيرات المستخدمة في الهجمات بمنطقة تل رفعت بريف حلب.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول الاثنين، بأن الإرهابي أوندش المعروف بالاسم الحركي "عاكف آمد"، انضمّ إلى التنظيم الإرهابي عام 2013.

وشارك أوندش في هجمات التنظيم على قوات الأمن في العراق وسوريا، وبات مسؤولاً عن المُسيَّرات في صفوف تنظيم PKK/YPG بمنطقة تل رفعت.

وحُيّد الإرهابي أوندش في عملية لجهاز الاستخبارات التركي داخل سوريا.

وتنظيم PKK الإرهابي مُدرَج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات إرهابية يشنّها ضدّ مواطنيها وقواتها.

أمّا تنظيم YPG فهو الذراع السورية لـPKK الإرهابي، وشنّت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهير شمالي سوريا منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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