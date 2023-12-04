سياسة
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أردوغان: الغرب يصمت ويتحجّج بحماس ويشرعن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الغرب يصمتون ويتحججون بحماس ويشرعنون الهجمات الإسرائيلية"، في تعليقه على الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو شهرين ومحاولات التهجير التي تمارسها.
أردوغان: الغرب يصمت ويتحجّج بحماس ويشرعن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين
أردوغان في كلمة بافتتاح الجلسة الوزارية 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول. / صورة: AA
4 ديسمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن "الغرب يصمتون ويتحججون بحماس ويشرعنون الهجمات الإسرائيلية"، في تعليقه على الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو شهرين ومحاولات التهجير التي تمارسها.

جاء ذلك في كلمة بافتتاح الجلسة الوزارية 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

وأضاف أردوغان أن استهداف الصحفيين في غزة هدفه حجب الحقيقة، مضيفاً أن "المجازر في غزة تجري على مرأى ومسمع من العالم".

وذكر الرئيس التركي أن "اثنين من كل ثلاثة شهداء في غزة أطفال ونساء، وعدد المفقودين بقطاع غزة تجاوز 6 آلاف و500".

وأشار إلى أن الذين يحاولون تمرير قتل هذا العدد الكبير من الأبرياء في غزة وإضفاء الشرعية عليه بذريعة وجود حركة حماس لم يعُد لديهم كلمة واحدة يقولونها للإنسانية.

وأضاف: "من جانب، قالت 121 دولة في الأمم المتحدة: لتتوقف الحرب (على غزة) ولا نريد إراقة دماء أكثر، ومن جانب آخر أعطت 3-5 دول تفويضاً مفتوحاً لهجمات إسرائيل".

وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل صفحات التاريخ بصفته جزار غزة، ونستعد لإعداد كل الملفات من أجل محاكمته".

ونوّه الرئيس أردوغان بأن "منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية توفّر أرضية مهمة للنضال بصوت واحد وجسد واحد".

وشدّد على أن تركيا لن تسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية التي أقرّت إسرائيل بامتلاكها.

وجدّد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتحمُّل أي مسؤولية في سبيل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: "الطريق إلى السلام في منطقتنا يمرّ عبر إقامة دولة فلسطين، ومستعدون لتحمل جميع المسؤوليات ومنها المشاركة بآلية الضامنين لتحقيق السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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