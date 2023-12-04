سياسة
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خلاف على توزيع بن غفير الأسلحة ينتهي باستقالة مسؤول إسرائيلي كبير
قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إسرائيل أفيشر، استقالته من منصبه، احتجاجاً على توزيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السلاح على المواطنين دون معايير، ما دفع بن غفير إلى مهاجمته.
خلاف على توزيع بن غفير الأسلحة ينتهي باستقالة مسؤول إسرائيلي كبير
مستوطن إسرائيلي يحمل سلاحاً آلياً في الضفة الغربية / صورة: Reuters
4 ديسمبر 2023

قدّم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، الاثنين، استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الشعبة، إسرائيل أفيشر، أعلن استقالته من منصبه على خلفية "تصرفات" وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.

وأضافت: "في الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست بأنه جرى تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين".

وتابعت: "في مكتب المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، يتحققون مما إذا كانت تراخيص الأسلحة قد صدرت دون سلطة".

كان بن غفير قد أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضاً مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى منع هجمات فلسطينية.

وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح في مناطق مختلفة في إسرائيل، إضافةً إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكنَّ سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.

في السياق، هاجم بن غفير، في بيان، أفيشر وقراره الاستقالة، وقال: "سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة".

ورأى أن "أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب".

وجدد بن غفير تأكيد أن "أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين"، دون تحديد طبيعة هذه المعايير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و523 شهيداً فلسطينياً، و41 ألفاً و316 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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