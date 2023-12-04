أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صحفي، الاثنين، أن الكتائب وجَّهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة داخل المدن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة تل أبيب الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، عبر "تليغرام": "كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردّاً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

جاء ذلك بالتزامن مع كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام أن دوي صافرات الإنذار "ينطلق بصوت عالٍ" في عدة مناطق بإسرائيل.

وكشفت "القسام" أنها قصفت موقع العين الثالثة العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت "القسام" قصف بئر السبع برشقةٍ صاروخية ردّاً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع والنقب الشمالي، بعد إطلاق صواريخ من غزة.

استهداف جنود وآليات

وفي السياق، أعلن أبو عبيدة، استهداف 28 آلية عسكرية إسرائيلية كُليّاً أو جزئيّاً في كل محاور القتال بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف أن "مجاهدي القسام استهدفوا القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق".

وأكدت الكتائب، في وقت سابق اليوم الاثنين، "الإجهاز على عدد من جنود العدو من مسافة صفر، في منطقة الشيخ رضوان (بمدينة غزة)، وعودة المقاتلين إلى قواعدهم بسلام".

كما قالت القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأجهزت على مَن تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن "مجاهديها" اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة وقتلوا وأصابوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمال القطاع، استهدفت القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل بحي الشيخ رضوان.

وأكدت أنها استهدفت عدداً من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وقالت السرايا إنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب"، واستهدفت آليتين أخريين بقذائف التاندوم شرق مدينة غزة

وأوضحت أنها قصفت حشوداً عسكرية وجنوداً "للعدو الإسرائيلي في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 جنود له خلال المعارك البرية ضد الفصائل الفلسطينية شمالي ووسط قطاع غزة، بينهم اثنان قال إنهما قُتلا في معارك أمس.

وبإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة، مساء الأحد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 401 جندي وضابط، وفق إحصاء للجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباُ مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينيّاً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​