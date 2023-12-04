سياسة
4 دقيقة قراءة
المقاومة تدمر 28 آلية عسكرية للاحتلال في يوم وتقصف مدناً إسرائيلية
أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تدمير 28 آليةً عسكريةً إسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وقال إن الكتائب وجَّهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المقاومة تدمر 28 آلية عسكرية للاحتلال في يوم وتقصف مدناً إسرائيلية
المقاومة تدمر 28 آلية عسكرية للاحتلال في يوم وتقصف مدناً إسرائيلية  / صورة: Reuters
4 ديسمبر 2023

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صحفي، الاثنين، أن الكتائب وجَّهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة داخل المدن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة تل أبيب الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، عبر "تليغرام": "كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردّاً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

جاء ذلك بالتزامن مع كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام أن دوي صافرات الإنذار "ينطلق بصوت عالٍ" في عدة مناطق بإسرائيل.

وكشفت "القسام" أنها قصفت موقع العين الثالثة العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت "القسام" قصف بئر السبع برشقةٍ صاروخية ردّاً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع والنقب الشمالي، بعد إطلاق صواريخ من غزة.

استهداف جنود وآليات

وفي السياق، أعلن أبو عبيدة، استهداف 28 آلية عسكرية إسرائيلية كُليّاً أو جزئيّاً في كل محاور القتال بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف أن "مجاهدي القسام استهدفوا القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق".

وأكدت الكتائب، في وقت سابق اليوم الاثنين، "الإجهاز على عدد من جنود العدو من مسافة صفر، في منطقة الشيخ رضوان (بمدينة غزة)، وعودة المقاتلين إلى قواعدهم بسلام".

كما قالت القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأجهزت على مَن تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن "مجاهديها" اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة وقتلوا وأصابوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمال القطاع، استهدفت القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل بحي الشيخ رضوان.

وأكدت أنها استهدفت عدداً من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وقالت السرايا إنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب"، واستهدفت آليتين أخريين بقذائف التاندوم شرق مدينة غزة

وأوضحت أنها قصفت حشوداً عسكرية وجنوداً "للعدو الإسرائيلي في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 جنود له خلال المعارك البرية ضد الفصائل الفلسطينية شمالي ووسط قطاع غزة، بينهم اثنان قال إنهما قُتلا في معارك أمس.

وبإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة، مساء الأحد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 401 جندي وضابط، وفق إحصاء للجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباُ مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينيّاً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us