أعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، أن مقاتليه استهدفوا 5 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في هذه المواقع، فيما قصفت إسرائيل عدة بلدات حدودية، بعضها بقنابل فوسفورية.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا تجمُّعَين لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة "مسغاف عام"، مقابل بلدة العديسة اللبنانية، ‏بالصواريخ الموجَّهة، وفي "حرج شتولا" مرتين، بالإضافة إلى موقع ‏الراهب، مقابل بلدة عيتا الشعب اللبنانية، بـ"الأسلحة المناسبة" و"تحقيق إصابة مباشرة"، حسب البيان.

واستهدف مقاتلو "حزب الله"، حسب بيان آخر، موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع البغدادي الإسرائيلي بـ"الأسلحة المناسبة" و"إصابته مباشرة".‏

كما أفادت قناة "الجزيرة" بـ"إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان​ تجاه الجليل​ الأعلى بين مستوطنتَي شوميرا ومتات".

قصف إسرائيلي بمدفعية وقنابل فوسفور

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنَّ غارتين على أطراف بلدة عيتا الشعب.

وكشفت عن تعرض المنطقة بين بلدتَي كفركلا والعديسة جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بـ"قنابل فوسفورية".

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية تلة الحمامص في خراج بلدة سردا و"مثلث الحمامص-كفركلا-الخيام (أبو زينب)".

جاء ذلك عقب تعرّض موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلّة لقصف بالصواريخ، حسب قناة المنار الفضائية التابعة لـ"حزب الله".

ولفتت الوكالة إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بلدة الوزاني وأطلقت رشقات نارية على منازل المواطنين من موقع الحماري الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت الوكالة اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية مناطق حدودية عدة، بينها سهم عربة قرب طوفا جنوب بلدة ‫ميس الجبل، وأطراف عيتا الشعب وميس الجبل.

وأكدت أنه منذ الصباح الباكر "سُجل تحليق كثيف وعلى علوّ منخفض، لطائرة استطلاع معادية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولاً إلى دير العشاير على الحدود اللبنانية-السورية".

كما أشارت إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب، وكذلك تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على طول مجرى نهر الليطاني.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجراً، استهدفت موقعاً عسكريّاً في منطقة بلدة شتولا الحدودية، وقال إنه "ردَّ باستهداف مصادر النيران".

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

تأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمِّرة التي يشنُّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت 15 ألفاً و523 شهيداً فلسطينيّاً، و41 ألفاً و316 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.