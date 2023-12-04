دعا محاربون إسرائيليون سابقون في الجيش الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو إلى أن "تتخذ الحرب الحالية في قطاع غزة مساراً يمضي نحو السلام المستقبلي وليس الانتقام بشكل غير أخلاقي وغير إنساني".

ونقلت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية عن مجموعة من المحاربين القدامى الإسرائيليين الذين يعارضون الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قولهم إنه لا ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن ترد على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لأجل الانتقام، بل لغرض التوصل إلى حل سياسي".

أوري جيفاتي، مسؤول في منظمة "كسر الصمت"، التي تضم جنوداً سابقين وقدامى في الجيش الإسرائيلي، قال إن قيادة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن "انتقام" في غزة يصل إلى درجة إعادة الاستيطان و"تسوية غزة بالأرض"، معبراً عن رفضه هذه العقيدة لدى الجيش الإسرائيلي بوصفه إياها بأنها "غير أخلاقية وغير إنسانية".

ودعا المسؤول بالمنظمة، التي يعارض المنتمون إليها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، السلطات الإسرائيلية إلى عدم الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "بطريقة قاسية جدّاً"، مؤكداً أن العمليات العسكرية يجب أن تنطلق من رؤية "تمكن من المضي قُدُماً نحو السلام المستقبلي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واعتبر جيفاتي أن توجه إسرائيل إلى إراقة الدماء وقتل السكان الأبرياء في قطاع غزة ضمن تنفيذ عملياتها ضد حماس خطة "غير صحيحة"، موضحاً أنه "إذا قتلنا عشرات الآلاف من المدنيين أو دمرنا كثيراً من البنية التحتية في غزة، فلن يعيد ذلك عائلاتنا وأصدقاءنا الذين قُتلوا أو رهائننا إلينا.. الانتقام ليس خطة حرب".

وطرح جيفاتي حلّاً يراه مناسباً لوقف هذه المجازر اليومية في قطاع غزة بقوله إنه على القيادة الإسرائيلية أن تتبنَّى خطة تُخاطب جذور الصراع ورؤية واضحة لما بعد انتهاء الحرب الحالية، مشدداً على أن الحرب الحالية على قطاع غزة "مختلفة عن العمليات العسكرية الأخرى".

في السياق ذاته، قالت "ديلي بيست" إن زعماء العالم يضغطون على المسؤولين الإسرائيليين علناً وخلف الأبواب المغلقة لوقف هجماتهم العسكرية على غزة للحد من قتل وتهجير المدنيين.

وبعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها بعد عدة أيام من انتهاء الهدنة صباح الجمعة، تضغط الإدارة الأمريكية على المسؤولين الإسرائيليين لاتخاذ مزيد من الاحتياطات، خصوصاً مع امتداد عمليات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة الماضي، بعد زيارة إلى المنطقة: "لقد أوضحت أنه بعد الهدنة كان من الضروري أن توفر إسرائيل حماية واضحة للمدنيين، وسوف نتطلع إلى ذلك من الآن فصاعداً.. إنه مهم جدّاً جدّاً".

ونقلت الصحيفة الأمريكية على لسان مارك شوارتز، الجنرال والمنسق الأمني الأمريكي السابق لإسرائيل والفلسطينيين بين 2019 و2021، انتقاده النهج العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال إن مصالح إسرائيل تكمن في بناء السلام مع الفلسطينيين "وليس القتل العشوائي في غزة حاليّاً".

وتابع شوارتز أن الجيش الإسرائيلي يخلق جيلاً كاملاً من الفلسطينيين "الذين لن يسامحوا الإسرائيليين على الإطلاق"، مضيفاً: "من الأفضل ألا يثير الجيش الإسرائيلي غضب الفلسطينيين لأن ذلك يزيد الخطر على جنود الجيش الإسرائيلي بعد ذلك".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال يوم واحد، حسب بيان له السبت الماضي، ما أسفر عن استشهاد قرابة 700 فلسطيني.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمِّرة تشنُّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.