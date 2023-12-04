رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، الاثنين، مشيرة إلى أن تزويدها إسرائيل بمقاتلات F-35 يسهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة.

ترتبط القضية بقطع مقاتلات F-35 المخزّنة في مستودع بهولندا، التي تُشحن بعد ذلك إلى مختلف الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى، وهي "أوكسفام نوفيب"، بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".

تفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 15500 شخص قُتلوا منذ اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

وقال مدير منظمة العفو الدولية، داغمار أودشورن: "عبر تزويدها إسرائيل بقطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس: "لا أصدِّق أنه يجري إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي.. يجب أن يتوقف ذلك".

أكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي أن من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تُعد جزءاً من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج F-35 بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان: "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز F-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت F-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".

لكن محامية حقوق الإنسان، الممثلة للمتقدمين بالدعوى، ليزبيث زيغفلد، قالت للصحفيين: "من الواضح أن هذه الطائرات تُستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية الإسرائيلية بغزة في أثناء حديثنا".

ويُتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في غضون أسبوعين.