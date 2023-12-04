بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر تطورات "المجزرة" الإسرائيلية في غزة، خلال لقاء عقداه في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية، الدوحة، الاثنين.

وتناول الزعيمان خلال اللقاء آخر تطورات "المجزرة" الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والخطوات التي ستُتخذ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان "ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب" التي ارتكبتها، وأهمية زيادة الجهود القانونية إلى جانب الدعم الدولي في هذا الصدد. وذكر أن تركيا تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر الكافي.

كما قيَّم الجانبان خلال اللقاء أبعاد العلاقات التركية القطرية والقضايا الإقليمية والدولية، حسب المصدر ذاته.

توقيع اتفاقيات

ووقَّعت تركيا وقطر، الاثنين، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة، الاثنين.

كما وقّع البلدان البيان الختامي للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية. وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل.

كما أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة، والمالية، والاستثمار والتجارة.

بدورهما، وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر".

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وعقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، توجه الزعيمان إلى داخل القصر للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة القطرية، الدوحة، الاثنين، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

واستقبل الرئيسَ أردوغان في مطار حمد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، وسفير أنقرة بالدوحة محمد مصطفى كوكصو، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر.

ويضم الوفد المرافق للرئيس التركي أيضاً وزير الصناعة والتكنولوجيا فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس، السفير عاكف تشاغطاي قليتش.

وأفادت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، في بيان الاثنين، أن الرئيس أردوغان سيزور قطر رسميّاً يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول.

ولفت البيان إلى أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين سيُعقد اليوم في الدوحة برئاسة الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم.

وسيجري خلال الاجتماع استعراض العلاقات التركية القطرية بجوانبها كافة، فضلاً عن مناقشة سبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن يجري خلال المباحثات مع قطر، الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية، في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إطار الزيارة، سيحضر الرئيس أردوغان أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد غداً الثلاثاء بدعوة من أمير قطر بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون.