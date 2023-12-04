أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، جوال، مساء الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصالات عن عموم قطاع غزة إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية التي جرى إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".

وفي وقت سابق الاثنين تعرضت خدمات الاتصالات للانقطاع عن مدينة غزة وشمال القطاع بسبب القصف المتواصل، الذي أثر في مسارات الخطوط الرئيسة، قبل الإعلان لاحقاً عن انقطاع الخدمة عن كامل القطاع.

وفي بيان منفصل مساء الاثنين قالت شركة "أوريدو فلسطين" المزودة لخدمات الهاتف المحمول في الضفة الغربية المحتلة وغزة، إن انقطاعاً طرأ على خدماتها بالكامل عن قطاع غزة.

وأضافت في بيان: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب.. فقد تكرر اليوم قطع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت في القطاع، ما أدى لتوقف كامل خدماتنا هناك".

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة شهرين.

وقال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إلدر الاثنين إن الهجمات الآن على جنوب غزة "لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال".

والأحد، دعا متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان خان يونس في أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم "حفاظاً على سلامتهم"، على حد زعمه.

معاناة السكان "لا تطاق"

وفي السياق، وصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، الاثنين، إلى قطاع غزة، مشددة على أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تُطاق".

وأكدت سبولياريتش عبر منصة إكس أنه "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة، ومع وجود حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليّاً".

وأصرت أيضاً على أنه "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم في أمان".

وقالت سبولياريتش، في بيان، إن الهدنة الأسبوع الماضي قدَّمت "درجة صغيرة من الراحة الإنسانية، ولمحة إيجابية للإنسانية عززت الآمال بكل أنحاء العالم في إمكانية إيجاد طريق لتخفيف المعاناة".

وتابعت: "بوصفها جهة فاعلة محايدة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لدعم مزيد من الاتفاقيات الإنسانية التي من شأنها الحد من المعاناة والأسى".

وأكدت أن الهدف من زيارتها هو "تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني اليائس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى عصر اليوم الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينيّاً، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​