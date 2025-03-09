وفي الأيام الأخيرة شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وقال الشرع في كلمة متلفزة، إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قوى تسعى لإدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".

واستدرك: "ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات (الانتهازية)، وليست هي الأولى بل حدث مثلها قبل شهر ونصف وأخمدناها بفضل الله".

وأضاف: "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومَن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) لخلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".

وأكد الشرع أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".

وتابع: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين ارتكبوا الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".

وأردف: "سنعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلَّفة من رئاسة الجمهورية للتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم".

وفي وقت لاحق أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أصدر قراراً بتشكيل هذه اللجنة، وتكليف كل من حسن صوفان، وأنس عيروط، وخالد الأحمد، عضويتها.

وفي ختام كلمته دعا الشرع جميع الدول في الإقليم والعالم إلى "الوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة التاريخية، وليؤكدوا احترامهم الكامل لوحدتها وسيادتها".

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب آلاف للمبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية وبدأت إثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

ونفذت الفلول في 6 مارس/آذار الجاري هجوماً هو الأكبر من نوعه منذ إسقاط نظام الأسد، مستهدفين دوريات ونقاطاً أمنية بمنطقة الساحل، ما أوقع قتلى وجرحى من عناصر الأمن.

إثر ذلك نفّذَت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار بمدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.