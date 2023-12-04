وجهت تركيا تحذيراً إلى إسرائيل من ارتكاب أي أعمال ملاحقة لقيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" خارج فلسطين.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في المخابرات التركية، اليوم الاثنين، أن أنقرة حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي التركية.

وأضاف المسؤول: "جرى توجيه التحذيرات اللازمة بناء على أنباء تتعلق بتصريحات مسؤولين إسرائيليين، وجرى إبلاغ إسرائيل بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، رونين بار، قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، أمس الأحد، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وقال "بار" إن "تنفيذ هذا الأمر سيستغرق عدة سنوات، ولكن هذه هي مهمة جيلنا.. مهمة ميونخ".

والجمعة، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريراً يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن "تنفيذ ذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة".

وأكدت أن "حملة التصفية المرتقبة" ستكون امتداداً للعمليات السرية الإسرائيلية المستمرة منذ عقود، التي أصبحت موضع إدانة دولية واسعة، ولفتت كذلك إلى أن "عمليات الاغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تقع فيها عمليات الاغتيال تلك".