سياسة
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مطالب دولية بحماية المدنيين في غزة.. وواشنطن تتفاجأ بشراسة الحرب
بعد استئناف الجيش الإسرائيلي هجماته إثر انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدعو عدة دول، بينها الولايات المتحدة، المسؤولين الإسرائيليين إلى حماية المدنيين في غزة، خصوصاً مع امتداد عمليات إسرائيل العسكرية إلى جنوب القطاع.
مطالب دولية بحماية المدنيين في غزة.. وواشنطن تتفاجأ بشراسة الحرب
مطالب دولية بإنهاء الحرب الإسرائيلية وحماية المدنيين في غزة / صورة: AA
4 ديسمبر 2023

تجددت مطالب دولية لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والحد من قتل وتهجير المدنيين الفلسطينيين، وضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي.

وحضَّت الحكومة الألمانية، الاثنين، إسرائيل على ضمان حماية "فعلية" لمئات الآلاف من المدنيين، بالتزامن مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن "كثيراً من المدنيين قُتلوا حتى الآن في هذه الحرب".

وأضاف: "نتوقع من إسرائيل ألا تكتفي بحض المدنيين على مغادرة منطقة الخطر، بل أن يكون بإمكانهم العثور فعليّاً وبصورة واقعية على ملاذ آمن في موقع آخر".

وأضاف فيشر: "لقد اتسع القتال الآن ليشمل جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المناطق التي لجأ إليها الناس بطلب من إسرائيل، لذا فمن المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية".

وأكد أنه "من المهم بالنسبة إلينا أن يأخذ الإجراء الإسرائيلي هذا الوضع في الاعتبار ويجنب المدنيين المعاناة، كما من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي".

في السياق نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية فوجئت بشراسة الحرب الإسرائيلية على غزة بعد أن دعتها، قبل انتهاء الهدنة، إلى حماية المدنيين.

وبعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها الجمعة بعد 7 أيام من انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تضغط الإدارة الأمريكية على المسؤولين الإسرائيليين لاتخاذ مزيد من الاحتياطات، خصوصاً مع امتداد عمليات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة الماضي، بعد زيارة إلى المنطقة: "أوضحت أنه بعد الهدنة كان من الضروري أن توفر إسرائيل حماية واضحة للمدنيين، وسوف نتطلع إلى ذلك من الآن فصاعداً.. إنه مهم جدّاً جدّاً".

بدورها، طالبت الصين بإنهاء الحرب وحماية المدنيين في قطاع غزة، معربة عن "قلقها العميق" إزاء تجدد أحداث الحرب في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في تصريح صحفي من العاصمة بكين الاثنين: "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن تغيير الهدف الشامل المتمثل في وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة".

وشدد وانغ على أهمية "عدم التخلي عن المبدأ الرئيسي، المتمثل في حماية المدنيين في غزة".

كما أعرب المسؤول الصيني عن "قلق بلاده العميق إزاء تجدد الصراع في القطاع".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينيّاً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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