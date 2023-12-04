حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض التي قد تقتل عدداً من الأشخاص أكبر مما يسقط القصف في غزة، مع ارتفاع حالات الإسهال بين الأطفال إلى نحو 100 ضعف زيادة على المستويات الطبيعية.

واعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" في جباليا شمال قطاع غزة وسائر المستشفيات، يأتي على خلفية "الضوء الأخضر الأمريكي" الممنوح لتل أبيب.

وأوضحت "حماس" في بيان الاثنين، أن "المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في كل أنحاء القطاع، وقصفه المستشفيات بصورة مباشرة، وآخرها مستشفى كمال عدوان، هو استمرار لنهجه الهادف للتهجير القسري لشعبنا عن أرضه".

وأكدت أن هذا النهج "ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أشارت فجر الاثنين، إلى تسبب استهداف بوابة مستشفى كمال عدوان في سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد لجؤوا إلى المستشفى طلباً للأمان.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية قولها إنه يوجد أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها بسبب استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

فلسطين محور جلسة طارئة لـ"الصحة العالمية"

بدوره، سيعقد مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية جلسة طارئة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة الأزمة الصحية في غزة والضفة الغربية.

وأكدت المنظمة، اليوم الاثنين، أنها تلقت طلباً من 15 دولة لعقد الجلسة التي سيديرها المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالتشاور مع الرئيس القطري للمجلس.

ويسعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، لزيادة المساعدات الطبية ودخول عاملين أجانب في مجال الرعاية الصحية للقطاع، حسب "رويترز".

وقال خريشة: "نريد أن نقوّي موقف منظمة الصحة وندعو إسرائيل إلى عدم استهداف القطاع الطبي.. نريد السماح بدخول إمدادات طبية جديدة"، مضيفاً أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح لمراجعته من المجلس.

وتابع قائلاً: "إحدى الأفكار المطروحة هي إرسال مزيد من الأطباء من جميع أنحاء العالم".

ولا يستطيع سوى عدد محدود من المستشفيات في غزة مواصلة العمل بسبب القصف ونقص الوقود، فيما تعاني هذه المستشفيات من الاكتظاظ بالمرضى بشكل متزايد نتيجة موجة جديدة من الجرحى الذين يتوافدون عليها.

وتُظهر قاعدة بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية في غزة تعرضت لنحو 427 هجوماً منذ قصف إسرائيل القطاع واجتياحه بريّاً ردّاً على هجوم حماس عبر الحدود عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"أطباء بلا حدود" تطالب بالضغط على إسرائيل

من جهتها، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الاثنين، إطلاقها حملة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة، التي تتخذ من فرنسا مقرّاً لها، على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس".

وطالبت المنظمة الحكومات بـ"الضغط على إسرائيل من أجل وقف الهجمات على المدنيين وإنهاء الحصار في غزة".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.