قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، مساء الاثنين، إنه سيجري التحقيق في نقل قوات كوماندوز من على حدود قطاع غزة إلى شمالي الضفة قبل الحرب بيومين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لهاغاري، على خلفية استمرار العملية البرية الإسرائيلية التي يرافقها قصف جوي ومدفعي عنيف، وتواجه مقاومة شرسة بقطاع غزة من الفصائل الفلسطينية.

وأكد متحدث الجيش الإسرائيلي أنه سيجري التحقيق في نقل قوات كوماندوز كانت مهمتها تعزيز "فرقة غزة"، قبل الحرب بيومين إلى شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن نقل فرقتين من لواء الكوماندوز الذي يعزز "فرقة غزة" المنتشرة على حدود القطاع إلى منظمة حوارة شمالي الضفة، قبل يومين فقط من الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال هاغاري: "المسألة لم تكن مخفية عن الجمهور. لم يتغير انتشار القوات في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنّ القوات تحركت وفقاً للتقديرات، كما يحدث في نهاية كل أسبوع".

وأضاف: "القصة الكاملة لما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكل شيء سيناقَش في التحقيق العميق الذي سنجريه".

في السياق، تحقق السلطات الإسرائيلية أيضاً في مزاعم باحثين أميركيين أن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بعزم حركة حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقاً للمزاعم، استخدم المستثمرون تلك المعلومات للتربح من الأوراق المالية الإسرائيلية.

وتوصل عمل بحثي، أجراه أستاذا القانون روبرت جاكسون جونيور، من جامعة نيويورك، وجوشوا ميتس، من جامعة كولومبيا، إلى عمليات بيع كبرى على المكشوف للأسهم، قبل الهجمات التي أشعلت فتيل حرب مستمرة منذ قرابة شهرين.

وكتبا أنه "قبل أيام من الهجوم، بدا أن المتداولين يتوقعون الأحداث المقبلة"، مشيرين إلى قلة الاهتمام بصندوق إي.تي.إف الإسرائيلي للتداول في البورصة، المدرج على المؤشر إم.إس.سي.آي، الذي "ارتفع فجأة وبشكل ملحوظ" في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بناءً على بيانات من شركة الرقابة المالية (فينرا).

وأضافا في تقريرهما المؤلَّف من 66 ورقة "قبل الهجوم مباشرةً، زاد البيع على المكشوف للأوراق المالية الإسرائيلية في بورصة تل أبيب بشكل كبير".

وعلقت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، على ذلك قائلة: "الأمر معروف لدى الهيئة ويخضع للتحقيق من جميع الأطراف المعنية".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.