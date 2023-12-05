سياسة
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مسؤول عسكري إسرائيلي: نخشى أن تخفف زيادة الوقود لغزة الضغط على السنوار
قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن طلب واشنطن زيادة المساعدات لغزة، لا سيما الوقود، قد يخفف الضغط على السنوار، فيما يتعلق بالرهائن.
مسؤول عسكري إسرائيلي: نخشى أن تخفف زيادة الوقود لغزة الضغط على السنوار
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار / صورة: AFP
5 ديسمبر 2023

رأى مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الوقود "عامل رئيسي" في الضغط على رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: "نفوذنا الرئيسي على السنوار في ما يتعلق بالرهائن، بخلاف الضغط العسكري، هو الوقود".

وأضاف المسوؤل: "نخشى من أن زيادة كميات الوقود إلى غزة ستخفف الضغط على السنوار".

وأشار إلى أن إسرائيل مهتمة بالتفاوض على صفقة جديدة بشأن الرهائن.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، طلب واشنطن زيادة المساعدات والوقود لغزة إلى أكثر من 200 شاحنة يومياً.

ونوه المسؤولون إلى أن "إسرائيل تحتاج إلى دعم واشنطن لتوسيع العملية في خان يونس، ما يجعل رفض طلباتها صعباً".

ويعد السنوار أبرز الشخصيات التي أعلنت إسرائيل قتلها، محملةً إياه مسؤولية الهجوم على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة في7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن قواته "ستقتل" السنوار، زاعماً أن الحرب ضد القطاع "ستكون أقصر إذا تمكن سكان غزة منه أولاً".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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