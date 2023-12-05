أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، باجتماعات اللجنة الاستراتيجية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عادّاً إياها فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من الشراكات.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر، عبر منصة إكس، بمناسبة زيارة الرئيس التركي الدوحة، الاثنين.

وغرّد أمير قطر، قائلاً: "ترأستُ اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة".

وأضاف أنها "فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة".

المجزرة الإسرائيلية في غزة

وبحث أردوغان مع أمير قطر الشيخ آخر تطورات الحرب على غزة، وتناول الزعيمان خلال اللقاء آخر تطورات "المجزرة" الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والخطوات التي ستُتخذ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان "ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب" التي ارتكبتها، وأهمية زيادة الجهود القانونية إلى جانب الدعم الدولي في هذا الصدد. وذكر أن تركيا تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر الكافي.

كما قيَّم الجانبان خلال اللقاء أبعاد العلاقات التركية القطرية والقضايا الإقليمية والدولية، حسب المصدر ذاته.

والاثنين، وقَّعت تركيا وقطر، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، في مراسم بحضور الرئيس التركي، وأمير قطر، عقب الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة الشيخ تميم، أمير البلاد، للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.