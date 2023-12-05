سياسة
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مقتل 5 جنود وضباط إسرائيليين منذ الصباح بمعارك غزة وإصابة آخرين بجروح خطيرة
اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين من عناصره بجروح خطيرة، صباح الثلاثاء، بالإضافة إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، ظُهر الثلاثاء، إثر المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
مقتل 5 جنود وضباط إسرائيليين منذ الصباح بمعارك غزة وإصابة آخرين بجروح خطيرة
مقتل 5 جنود وضباط إسرائيليين منذ الصباح بمعارك غزة وإصابة آخرين بجروح خطيرة / صورة: Reuters
5 ديسمبر 2023

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين من عناصره بجروح خطيرة، صباح الثلاثاء، بالإضافة إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، ظُهر الثلاثاء، إثر المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له الثلاثاء، "بمقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة ليرتفع عدد قتلى الجيش اليوم إلى 5".

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال الليلة الماضية، إثر المعارك البرية في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه إن "ثلاثة من سلاح المدرعات من الكتيبة 53، قُتلوا الليلة الماضية في معارك قطاع غزة، هم إيتان فيش (23 عاماً)، وياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاماً)، وتوفال يعقوب تساناني (20 عاماً)".

وأضاف أن المعارك المتفرقة في قطاع غزة أمس، أسفرت أيضاً عن إصابة 4 من عناصره بـ"جروح خطيرة"، بينهم ضابط من وحدة المظلات، حسب المصدر ذاته.

بذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 408.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس، عن مقتل 5 من عناصره في معارك وسط وشمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جنديّاً بالجيش الإسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية قُتل في معارك غزة.

والاثنين كشفت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، عن تنفيذها عدة عمليات قتالية بعضها مباشر، أصابت جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت في بيانات متفرقة عبر تليغرام، إن قواتها "دمّرَت 28 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في جميع محاور القتال في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، كما تمكنت من استهداف 5 دبابات صهيونية، و5 ناقلات جند، في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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