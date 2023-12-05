ندّد مسؤولون غربيون وأمميون بـ"المجازر الإسرائيلية" المرتكَبة بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في كلمته أمام المنتدى الخامس والعشرين لحقوق الإنسان المنعقد في بروكسل الاثنين: "على الرغم من أن لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، فلا يمكن لأحد أن يقبل مثل هذه الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف أن "هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان مجزرة، لكن تصرفات إسرائيل في غزة كانت أيضاً مجزرة، والرعب لا يمكن أن يبرّر رعباً آخر".

وتابع: "لا نعرف عدد الضحايا في غزة، فقد يقدرهم البعض بـ15 ألفاً، لكني أخشى أن يكون كثيرون آخرون تحت الأنقاض".

بدوره وصف الزعيم السابق لحزب العمال عضو البرلمان البريطاني جيرمي كوربن، الوضع في غزة بعد بدء الهجمات الإسرائيلية بأنه "سيئ للغاية ومروّع". وأضاف: "هذا أمر مروّع ومثير للاشمئزاز وعبثي، يجب وقف هذا الأمر، لهذا نطالب الآن بوقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن الهدف من الحرب الحالية على غزة هو "دفع السكان نحو سيناء عبر معبر رفح الحدودي في الجنوب، وتوسُّع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني".

وانتقد كوربن بشدة موقف حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة وحزب العمال المعارض الرئيسي، اللذين رفضا دعوات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "موقفهم ببساطة خاطئ؛ إنهم يعارضون وقف إطلاق النار، ويؤكدون وجوب فرض هدنة من القصف. لماذا الهدنة؟ لدفن الموتى، وإعطاء بعض الطعام للناجين وتقديم الدعم لهم ثم الذهاب والبدء في القتل غداً؟ هذا ما يحدث الآن. إنه أمر مروّع".

"يقوّض مصداقيتنا"

وفي حديثه لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "أطمح إلى أن تكون لديّ أفضل علاقة مع إسرائيل، ولكنني أشعر بالقلق قبل كل شيء بشأن مقتل المدنيين في غزة"، وأكد أن "هذا العدد من المدنيين الذين (قُتلوا) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة غير مقبول".

فيما اعتبر وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتين أن قصف شمال غزة يُظهِر جيداً أن حماية الحياة المدنية "لم تكُن من الأولويات"

وأضاف أن "أعداداً كبيرة من الرجال والنساء والأطفال يُقتلون بجنوب غزة جراء القصف، وأنا أُدينُ ذلك. واستئناف إسرائيل قصف غزة أمر غير معقول".

في السياق ذاته قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي: "ما فعله استئناف القتال أنه أدّى إلى عودة مقتل المدنيين، إذ يُقتل الناس مع عائلاتهم في منازلهم في أثناء حصولهم على مأوى، أو نومهم، أو تناولهم الطعام".

وأضاف: "نرى قطاعاً عريضاً من سكان غزة، مدنيين، علماء موقرين، صحفيين، وموظفي الأمم المتحدة، جميعهم يُقتلون في غزة، لهذا نريد تجديد دعوتنا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأكّد دوجاريك أن الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية، وتَجدُّد العمليات البرية الإسرائيلية، والغارات الجوية جنوبي غزة، وإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل".

وشدّد قائلاً: "ندعو مجدداً، سرّاً وعلناً، القوات الإسرائيلية إلى تجنب مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".

وتعليقاً على الوضع في الضفة الغربية المحتلة قال دوجاريك: "لا نزال نشعر بالقلق الشديد إزاء ما نشهده في الضفة الغربية، من تكثيف العمليات الإسرائيلية وتصاعد عنف المستوطنين، ما زاد عدد القتلى والاعتقالات".​​​​​​​

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينيّاً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​