قالت حركة حماس الفلسطينية الاثنين، إن غزة تحترق في "أبشع حرب" عرفها التاريخ الحديث وتواجه تحالفاً غربياً واسعاً وأطناناً من القنابل تسقط عليها في كل ساعة.

وأفاد عضو قيادة حماس في الخارج سامي أبو زهري في بيان نشره الموقع الرسمي للحركة على منصة تليغرام: "غزة تحترق في أبشع حرب عرفها التاريخ الحديث. لا يكفي أن نصفق للمقاومة، بل على كل أبناء الأمة أن يتحركوا قبل فوات الأوان".

كما علّقت الحركة على مزاعم إسرائيل بارتكاب مقاتليها لجريمة "الاغتصاب" في مستوطنات غزة في أعقاب معركة طوفان الأقصى، ووصفتها بالمحاولة اليائسة للتغطية على صورة التعامل الإنساني للحركة مع المحتجزين.

وقالت حماس في بيان: "نرفض أكاذيب الاحتلال (الإسرائيلي) عن حالات اغتصاب تهدف إلى تشويه المقاومة، والتغطية على صورة تعاملها الإنساني والأخلاقي مع المحتجزين".

وخلال الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل، أظهرت مقاطع فيديو بثّتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين والأجانب وهم يودّعون المقاتلين الفلسطينيين بابتسامات متبادلة.

وأدانت حماس "تساوق بعض وسائل الإعلام الغربية (لم تسمِّها) مع الحملات الصهيونية المضللة التي تروّج أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

واعتبرت ذلك "جزءاً من الأكاذيب التي تروّجها ماكينة الدعاية الصهيونية، التي ظهر كذب ادعاءاتها لا سيّما في قضية قطع رؤوس الأطفال، واستهداف المحتفلين في الحفلة الموسيقية في مستوطنة ريعيم، وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

وفي تحقيق جديد عن الروايات التي روّجتها مؤسسات حكومية ومسؤولون كبار في إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قالت صحيفة هآرتس العبرية الاثنين، إن ما جرى في ذلك اليوم أدّى إلى انتشار "قصص رعب لم يحدث أي منها على أرض الواقع".

واستندت إسرائيل، وفق الصحيفة، إلى حد كبير في تبرير حربها المدمّرة على قطاع غزة إلى هذه المزاعم التي كشف التحقيق الاستقصائي عدم صحتها.

ودعت حركة حماس في بيانها "جميع وسائل الإعلام والوكالات إلى الحذر من السقوط في شرك أكاذيب الاحتلال ودعايته المغرضة، وإلى التحقق من كل معلومة، حماية للحقيقة وصوناً لقدسية الرسالة الإعلامية".

كان مفتش الشرطة في إسرائيل دودي كاتز قال إن "الضباط جمعوا أكثر من 1000 إفادة من الشهود، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف مقطع فيديو يتعلق بالهجمات، التي تتضمن روايات من أشخاص أبلغوا عن رؤية نساء يتعرضن للاغتصاب (في أثناء هجوم المقاتلين الفلسطينيين على غلاف غزة).

​​​​​​​وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.