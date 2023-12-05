سياسة
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البيت الأبيض يعد خطة لغزة ما بعد الحرب ونتنياهو: لن تكون سلطة فلسطينية بغزة
قالت صحيفة "بوليتيكو" إن الإدارة الأمريكية بصدد الإعداد لخطة استراتيجية تتعلق بقطاع غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لنواب بالكنيست ومسؤولين أمريكيين أنه "لن تكون سلطة فلسطينية بغزة أبداً".
البيت الأبيض يعد خطة لغزة ما بعد الحرب ونتنياهو: لن تكون سلطة فلسطينية بغزة
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: Getty Images
5 ديسمبر 2023

يعمل مسؤولون أمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن، على وضع خطة استراتيجية لقطاع غزة ما بعد الحرب.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن "مسؤولين من البيت الأبيض والخارجية ووكالات أخرى أمضوا أسابيع في صياغة خطة لغزة ما بعد الحرب".

وكشف المسؤول عن أن أبرز محاور الخطة تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية. وأضاف: "الأجزاء الرئيسية من خطة إدارة بايدن بعد الحرب تشمل السماح بدور أكبر للمنسق الأمني الأمريكي".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة على صعيد "الشرعية والقدرات".

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وآخرين في الإدارة أعلنوا، في وقت سابق، علناً، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير القطاع، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل حول كيفية عمل ذلك.

وواجهت هذه التصريحات، رفضاً شديداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استبعد أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة. كما لا يرغب أغلب المسؤولين الإسرائيليين في مناقشة ما هو أبعد من الحرب الحالية.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو أكد لنواب بالكنيست ومسؤولين أمريكيين أنه "لن تكون سلطة فلسطينية بغزة أبداً".

وشدد المسؤول الأمريكي قائلاً: "نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع في نهاية المطاف".

وأوضح: "خطة إدارة بايدن تضع تصوراً لسيطرة السلطة الفلسطينية المتجددة على غزة في نهاية المطاف".

ووفق ما جاء بالصحيفة، يُشرف على صياغة خطة ما بعد الحرب في غزة، منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بمشاركة مساعدين لبلينكن.

ويعتقد المسؤول الأمريكي أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على الأقل على الجبهة الإنسانية.

ولفت إلى أن "المجهول الكبير هو الحجم الذي سيتبقى من حماس في قطاع غزة بعد الحرب".

وأردف قائلاً: "ما يشجّعنا هو نتيجة إنشاء دولة فلسطينية.. لكن نركز الآن على الاستقرار في غزة".

وأوضح أن أحد أسباب رفض الرئيس جو بايدن ومساعديه الدعوة إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار هو دعم الهدف الإسرائيلي المتمثل في تدمير حماس، على حد تعبيره.

وتابع: "لم نتمكن من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب".

وأكد أنه "لا تداول لأي حديث عن تقييد مساعداتنا العسكرية كوسيلة ضغط على إسرائيل".

​​​​​​​وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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