أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، استشهاد فلسطيني ثانٍ في مخيم قلنديا، إثر اقتحام جديد للجيش الإسرائيلي للمخيم الواقع بين مدينتي رام الله والقدس بالضفة الغربية المحتلة، ما رفع الحصيلة إلى 260، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) في قلنديا القدس".

وأفادت مصادر محلية بأن "مناصرة ضابط في جهاز الضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية".

وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" الرسمية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وفجرت باب المنزل الذي كان يقف خلفه استعداداً لفتح الباب لقوات الاحتلال بقنبلة تسببت في تفتيت جسده، واعتقلت شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب".

ومساء الاثنين، أفادت الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد الشاب علي إبراهيم علقم (32 عاماً) برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا"، على خلفية اقتحام إسرائيلي للمخيم، أمس، أسفر عن سقوط 22 مصاباً.

كانت مصادر محلية قد أوضحت أن علقم أيضاً "ضابط في جهاز الضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية".

اقتحامات واعتقالات

في السياق، كشفت الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، عن "إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية، أحدهم حالته حرجة للغاية"، حسب البيان ذاته.

ووفق شهود عيان، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة وداهمت عدداً من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما اعتُقل 12 شخصاً بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وأرطاس وواد النيص.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين، وأصابت شاباً بالرصاص واعتقلت آخَر في السيلة الحارثية غرباً.

وأفادت وكالة "وفا" بأن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين–الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرةً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في المخيم، فيما باشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية إلى المخيم، وسط اندلاع مواجهات وُصفت بـ"العنيفة" في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى محيط مستشفى الأمل ونشرت قناصة في محيط المستشفى، وأوقفت سيارات الإسعاف وفتشتها، ونفَّذت حملة مداهمات كبيرة للمنازل الواقعة في أطراف المخيم.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، اليوم (الثلاثاء)، بلدة بيت دقو، شمال غربي القدس، واعتقلت مواطنين وسط مواجهات عنيفة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الصحفي أيمن ربايعة (33 عاماً)، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة العبيدية، شرقي بيت لحم.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية بأكثر من 15 آلية عسكرية بينها جرافة، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عسكر الجديد، شرقي نابلس.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بدرس غرب رام الله، وداهمت منازل المواطنين واحتجزت عدداً من الشبان وحققت معهم ميدانياً.

وأفادت وكالة "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شاباً عقب دهم منزله في القرية وتفتيشه.

وقالت الوكالة إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم (الثلاثاء)، بلدة بيت لقيا، غربي رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات.

ومن مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً بعدما داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً من الضفة الغربية منذ مساء أمس الاثنين، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، مما يرفع عدد المعتقلين إلى 3580 منذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك، تزامناً مع الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهييداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوتيرة يومية، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين.