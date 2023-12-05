سياسة
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شاهد | وصول130 تركياً إلى إسطنبول بعد إجلائهم من غزة
وصلت إلى مطار إسطنبول فجر الثلاثاء، طائرة تُقِلّ مواطنين أتراكاً قادمين من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
شاهد | وصول130 تركياً إلى إسطنبول بعد إجلائهم من غزة
عائلات تركية قادمة من غزة تصل إلى مطار إسطنبول / صورة: AA
5 ديسمبر 2023

وصل 130 مواطناً تركياً إلى مدينة إسطنبول فجر الثلاثاء، بعد إجلائهم من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو شهرين.

وحطّت الطائرة التي تُقِلّ المواطنين الأتراك في مطار إسطنبول، قادمة من مطار القاهرة بعد خروجهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وكان في استقبال المواطنين بمطار إسطنبول، مسؤولون في وزارة الخارجية وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وعقب معاملات الجوازات في المطار، غادر بعض المواطنين بالمركبات المخصصة لهم، فيما نُقل الآخرون المتوجهون إلى ولايات أخرى، إلى فنادق خصّصَتها لهم "آفاد".

وسبق أن أجْلَت السلطات التركية خلال الأسابيع والأيام الماضية دفعات من مواطنيها من قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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